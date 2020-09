Conseil économique social et environnement : Partenariat Mémoire et Vigilance

Communiqué de presse

Paris, le 22 septembre 2020

Partenariat « Mémoire et Vigilance »

Découvrez les prochains événements du partenariat « Mémoire et

Vigilance », signé entre le CESE et de la Fondation pour la Mémoire de la

déportation, organisés au CESE cette semaine

Le CESE et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) organisent dans le cadre de leur partenariat « Mémoire et vigilance » plusieurs actions demain et jeudi pour sensibiliser le public à l'histoire des déportations en France et en Europe et pour promouvoir le respect des droits fondamentaux et des libertés.

Les prochains événements prévus :

Jusqu'au 25 septembre, le CESE accueille l'exposition « La fin du système concentrationnaire : le retour à la liberté des déportés » sur le retour des déportées et déportés des camps de concentration, réalisée par la Fondation pour la Mémoire de la

Déportation et l'Association des Amis de la Fondation . Plusieurs photographies sont également exposées sur les grilles du CESE jusqu'à la fin du mois, avenue Albert-de- Mun.

Une rencontre autour de cette exposition est organisée au CESE demain mercredi 23 septembre à partir de 17h30 avec des experts qui approfondiront 2 thématiques : le rôle et la place des témoignages dans le processus de construction d'une mémoire collective l'état sanitaire des déportés à leur retour.



Le formulaire pour vous inscrire : forms.gle/A2cPAFo1TFcMQTqx8

Le lendemain, jeudi 24 septembre, à partir de 9h30 se tiendra au CESE une journée d'étude « Femmes dans la déportation : transmettre d'hier à aujourd'hui. Actualité de la recherche, histoires singulières et défis contemporains ».

Cette journée réunira une douzaine de chercheurs spécialistes sur le domaine (avec des éléments de nouveautés historiographiques), de portée universitaire et en lien avec des problématiques actuelles (telles que le Rwanda, les folles de la Place de mai...etc.). Un auteur de BD sera également présent.