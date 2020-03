Conseil fédéral appelé à agir contre le Covid par des experts

Berne (awp/ats) - Une large transmission interhumaine du nouveau coronavirus semble inévitable en Suisse, alertent vendredi des experts. Ils appellent le Conseil fédéral à décréter l'état de "situation exceptionnelle", prévu par la loi fédérale sur les épidémies.

"Nous sommes aujourd'hui à un tournant. Chaque jour compte", avertit le groupe d'experts en biologie, épidémiologie, éthique, recherche, soins médicaux, génétique, infectiologie, sciences de la vie, santé publique, médecine sociale et préventive, hôpitaux, statistiques et virologie de toute la Suisse, dans une lettre ouverte adressée au gouvernement fédéral.

L'ampleur et l'impact de l'épidémie dépendront de la réaction des autorités dans les prochains jours, affirment-ils.

Les mesures actuellement prises sont loin d'être suffisantes pour éviter la surcharge du système de santé, selon ces scientifiques. "La pression excessive attendue sur le système de santé et ses employés entraînera des taux de mortalité plus élevés".

Les experts enjoignent le Conseil fédéral à prendre des décisions rapides et courageuses. Ils préconisent de gagner des jours et des semaines supplémentaires pour traiter les personnes gravement malades sur une plus longue période.

Cette solution permettra de sauver "de manière significative" de nombreuses vies en Suisse, affirme le groupe d'experts.

ats/al