Conseil fédéral suisse : Adoption des objectifs stratégiques de l'Institut fédéral de métrologie (METAS)

Berne, 28.10.2020 - L'Institut fédéral de métrologie (METAS) est le pôle d'excellence de la Confédération pour toutes les questions relatives à la métrologie et aux instruments et méthodes de mesure. Lors de sa séance du 28 octobre 2020, le Conseil fédéral a adopté les objectifs stratégiques de METAS pour les années 2021 à 2024. METAS doit continuer à veiller à ce que l'économie, la recherche et l'administration suisses disposent de l'infrastructure métrologique nécessaire et des bases de mesure requises.

Pôle d'excellence de la Confédération pour toutes les questions relatives à la métrologie et aux instruments et méthodes de mesure, METAS est l'institut national de métrologie de la Suisse. En tant qu'établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre, il est dirigé en fonction d'objectifs stratégiques définis par le Conseil fédéral, de manière à lui permettre d'accomplir ses tâches et de relever les défis stratégiques à venir. La mission de METAS est de créer les conditions pour que les mesures effectuées en Suisse soient réalisées à l'avenir également avec la précision requise pour répondre aux besoins de l'économie, de la recherche et de l'administration. Il doit également veiller à ce que les mesures nécessaires pour protéger des personnes et l'environnement et pour assurer le bon déroulement des tâches fédérales soient toujours effectuées correctement et conformément aux dispositions légales.

Le Conseil fédéral attend par ailleurs de METAS qu'il soutienne de manière ciblée l'innovation et la compétitivité de l'économie suisse par son expertise et par des projets de recherche appliquée menés en collaboration avec des partenaires industriels.

Parmi les objectifs de politique du personnel, METAS encourage la formation d'apprentis et augmente, dans la mesure du possible, la part des femmes au sein du personnel scientifique et technique.

Jürg Niederhauser, chef du domaine affaires de la direction, T +41 58 387 09 70, juerg.niederhauser@metas.ch

