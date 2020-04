Conseil fédéral suisse : La Suisse aux réunions virtuelles de printemps 2020 du FMI et de la Banque mondiale et à la réunion des ministres des finances du G20

Berne, 16.04.2020 - Les 16 et 17 avril 2020, le conseiller fédéral Ueli Maurer, la secrétaire d'État Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, qui représente le conseiller fédéral Guy Parmelin, et Thomas Jordan, président de la direction générale de la Banque nationale suisse, participent aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, qui se tiennent cette année virtuellement. Elles ont pour thème principal la gestion à l'échelle mondiale des conséquences de la crise liée au COVID-19, comme la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des États membres du G20 qui les a précédées.

Le Comité monétaire et financier international du FMI discutera des défis en matière de politique économique et des mesures que le FMI doit prendre pour faire face à la pandémie. La Suisse soulignera l'importance d'un octroi rapide par le FMI de crédits au titre de l'aide d'urgence pour créer des marges de manœuvre budgétaires en vue de dépenses urgentes. À cet effet, elle appuiera une extension temporaire et ciblée des instruments de crise du FMI. Elle demandera notamment que les mesures du FMI visent à une sortie rapide et durable de la crise et à la viabilité des budgets nationaux à moyen et long termes.

Au sein du Comité du développement, la Suisse soutiendra le train de mesures de la Banque mondiale pour lutter contre la crise liée au COVID-19. Elle sollicitera des interventions ciblées et ayant des effets durables, que la Banque mondiale mettra en œuvre en étroite coordination avec ses organisations partenaires. Durant la gestion de la crise liée au COVID-19, l'Agenda 2030 et l'Accord de Paris sur le climat doivent également servir de cadre de référence international pour un développement durable au niveau global. La Banque mondiale a la capacité d'apporter aux pays en développement une aide financière allant jusqu'à 160 milliards de dollars américains au cours des 15 prochains mois.

La Suisse est en principe disposée à soutenir l'initiative lancée lors des réunions par le FMI et la Banque mondiale visant à suspendre temporairement le service de la dette des pays les plus pauvres. Cette initiative a pour but de créer des marges de manœuvre dans les budgets de ces pays qui sont fortement touchés pour qu'ils puissent engager des dépenses urgentes pour lutter contre le COVID-19.

Les réunions de printemps ont été précédées par une rencontre des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des États membres du G20, qui s'est tenue par vidéoconférence. Le conseiller fédéral Ueli Maurer et le président de la direction générale de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, y ont participé. Le G20 a présenté son plan d'action pour faire face à la crise liée au COVID-19, qui comprend les initiatives évoquées. Dans le cadre du G20, la Suisse a rappelé la grande importance de mesures propres à garantir la stabilité financière et a souligné la nécessité d'une solution financièrement supportable et de perspectives à long terme crédibles pour renforcer la confiance des marchés et des investisseurs.

