Conseil fédéral suisse : Le Conseil fédéral rencontre les présidents de la Banque nationale suisse

Berne, 04.11.2020 - Lors de sa séance du 4 novembre 2020, le Conseil fédéral a reçu la présidente du Conseil de banque de la Banque nationale suisse (BNS), Madame Barbara Janom Steiner, et le président de la Direction générale de la BNS, Monsieur Thomas Jordan, pour s'entretenir, comme chaque année, de la situation conjoncturelle et de la politique monétaire.

Les discussions ont porté notamment sur l'évolution de la conjoncture internationale et de l'économie suisse, mais aussi sur les défis inhérents à la pandémie de coronavirus que la BNS doit relever dans la politique monétaire qu'elle mène. Les conséquences de la pandémie ont plongé l'économie mondiale et l'économie suisse dans une sévère récession. L'assouplissement des mesures d'endiguement durant l'été a permis de relancer nettement la conjoncture en Suisse et dans le monde. Les mesures à la fois monétaires et fiscales constituent à cet égard un soutien important. L'évolution à venir reste cependant très incertaine, notamment en raison de la recrudescence des infections et des nouvelles mesures d'endiguement.

La BNS a souligné qu'elle doit maintenir sa politique monétaire expansive, mais aussi ses taux négatifs et sa politique d'intervention, à cause de la faible pression inflationniste et de la fragilité persistante de la situation économique. Cette politique, qui a fait ses preuves jusqu'à présent, joue un rôle essentiel pour circonscrire autant que possible les conséquences négatives de la pandémie.

