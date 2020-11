Conseil fédéral suisse : Les représentants de la Confédération au sein de la Fondation suisse de l'aviation ont été désignés

Conseil fédéral

Berne, 11.11.2020 - Lors de sa séance du 11 novembre, le Conseil fédéral a désigné les représentants de la Confédération au sein de la toute nouvelle Fondation suisse de l'aviation. La fondation a pour mission de surveiller le bon respect des charges dont le Conseil fédéral a assorti l'octroi d'aides financières aux compagnies aériennes Swiss et Edelweiss. La fondation sera présidée par la juriste et ex-conseillère nationale Brigitta M. Gadient. La Confédération sera également représentée par l'ex-directeur de l'OFAC Peter Müller et par l'ex-président et ex-recteur de l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) Lino Guzzella.

Au vu des conséquences de la crise engendrée par le COVID-19, le Conseil fédéral a soumis le 29 avril 2020 au Parlement un train de mesures destiné à venir en aide au secteur aérien. Parmi elles, un crédit d'engagement de 1,275 milliard de francs pour couvrir les besoins de liquidités des compagnies aériennes Swiss et Edelweiss, toutes deux filiales du groupe allemand Lufthansa AG. Le Conseil fédéral a conditionné l'octroi de cautionnements à la préservation des intérêts économiques en Suisse, afin d'éviter que notre pays ne fasse les frais de décisions stratégiques que pourraient prendre le groupe Lufthansa. Le Parlement a approuvé le train de mesures en mai.

Une toute nouvelle Fondation de l'aviation est chargée de veiller au bon respect des charges opérationnelles et des charges liées à la préservation des intérêts économiques en Suisse. Lors de sa séance, le Conseil fédéral a désigné les représentants de la Confédération au sein de la Fondation. Le conseil de fondation sera présidé par l'ex-conseillère nationale grisonne Brigitta M. Gadient. Cette juriste préside Suisse Tourisme depuis janvier 2020. La Confédération sera également représentée par Lino Guzzella, qui a occupé les fonctions de président de l'EPFZ jusqu'en 2018, et par l'ex-directeur de l'OFAC, qui exerce actuellement en tant que consultant au sein du cabinet Bolz + Partner auquel il est associé.

Siègeront également au conseil de fondation, formé de cinq membres au total, un représentant du groupe Lufthansa et un de Swiss.

Adresse pour l'envoi de questions

Communication OFAC, tél. +41 58 464 23 35

Auteur

Conseil fédéral

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html