Conseil fédéral suisse : Michaela Schärer est nommée directrice de l'Office fédéral de la protection de la population

Berne, 26.11.2020 - Le Conseil fédéral a nommé Michaela Schärer directrice de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) lors de sa séance du 25 novembre 2020. Madame Schärer entrera en fonction le 1er janvier 2021. Elle succède au divisionnaire Jean-Paul Theler, qui avait été nommé à ce poste par intérim pour une durée limitée à fin 2020 au plus tard.

Michaela Schärer, 50 ans, a étudié à l'Université de Lausanne, où elle a obtenu sa licence en droit en 1991, et à l'Université de Genève, pour un diplôme post-grade en droit international achevé en 1995. Elle est titulaire d'un titre de doctorat en droit de l'Université de Genève (2001).

Après avoir travaillé pendant quelques années en tant qu'assistante scientifique à l'EPFL, Michaela Schärer est entrée dans l'administration fédérale en avril 1995, au sein de ce qui était alors le Département militaire fédéral (DMF). Elle y a occupé les fonctions de collaboratrice scientifique au service juridique de l'État-major général, puis d'adjointe scientifique dans le domaine Politique de sécurité et de défense au Secrétariat général du DDPS et de conseillère spécialisée en matière de politique de sécurité et de protection de la population à l'État-major du chef du DDPS. En octobre 2006, elle a endossé la fonction de cheffe d'état-major et de cheffe de la section Services d'état-major du Corps des gardes-frontière à l'Administration fédérale des douanes (AFD). À partir de novembre 2011, elle y a assumé, en tant que vice-directrice, la responsabilité de la division principale Droit et redevances, puis celle de cheffe de la division principale Procédures et exploitation. Michaela Schärer a enfin été nommée directrice suppléante de l'AFD, fonction qu'elle a occupée à partir de juillet 2017. Suite à une réorganisation interne, elle a repris la responsabilité du domaine Douanes, qui comprend quelque 2000 collaboratrices et collaborateurs. Depuis le début de l'année, elle est à la tête du domaine de direction des Opérations, avec pour mission de réunir en une seule organisation quatre arrondissements des douanes et sept régions gardes-frontière, comptant environ 3500 collaborateurs.

Afin de repourvoir la fonction à l'OFPP, la cheffe du DDPS a mis en place une commission de sélection. Celle-ci était composée du secrétaire général du DDPS Toni Eder, de son suppléant Marc Siegenthaler, de la conseillère d'État vaudoise Béatrice Métraux ainsi que de Norman Gobbi, conseiller d'État tessinois et président de la Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers (CG MPS).

Par son parcours et son profil, Michaela Schärer s'est distinguée durant ce processus de recrutement. Sa formation et ses formations complémentaires, les prestations accomplies à ce jour, sa longue expérience de l'administration fédérale ainsi que ses compétences en matière de direction, d'organisation et ses compétences sociales sont autant de critères qui ont motivé sa nomination à sa nouvelle fonction.

Le divisionnaire Jean-Paul Theler, qui assumait la direction de l'OFPP par intérim depuis avril dernier, reprendra quant à lui la fonction de chef de l'État-major de l'armée à partir du 1er janvier 2021. Le Conseil fédéral le remercie pour son engagement à l'OFPP.

