Conseil fédéral suisse : Rapport sur le controlling des achats de la Confédération concernant l'année 2019

Conseil fédéral

Berne, 18.09.2020 - Lors de sa séance du 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport sur le controlling des achats concernant l'année 2019. L'administration fédérale centrale a acquis des biens, des services et des travaux de construction pour un montant d'environ 6,1 milliards de francs.

Le set de reporting concernant le controlling des achats de l'administration fédérale fournit des indicateurs relatifs aux acquisitions de l'administration fédérale centrale dans le but de formuler des recommandations visant à garantir la régularité et la durabilité des achats. Ce rapport est soumis chaque année au Conseil fédéral et à la Délégation des finances des Chambres fédérales. Il est établi sur la base des évaluations effectuées à l'aide des instruments suivants: statistique des paiements effectués pour des acquisitions, gestion des contrats de l'administration fédérale et monitoring de la durabilité des achats.

Outre différentes analyses sur les paiements et les adjudications ou les contrats, le set de reporting contient également des indications sur les délégations en matière d'acquisition et sur les principaux fournisseurs de l'administration fédérale. Il est publié en même temps que le rapport annuel conjoint des services d'achat centraux de la Confédération, qui se base en grande partie sur les données tirées du controlling des achats.

Les principales données du set de reporting concernant le controlling des achats sont les suivantes: en 2019, l'administration fédérale a réalisé des achats pour un montant de 6,11 milliards de francs, soit 557 millions de plus que l'année précédente. Les marchés dépassant la valeur seuil de l'OMC ont porté sur un montant de 8,63 milliards de francs. Sur ce volume, 74 % ont été adjugés dans le cadre d'une procédure de concours (procédure ouverte, sélective ou sur invitation).

Adresse pour l'envoi de questions

Jonas Spirig, Communication OFCL

tél. +41 58 465 50 03, media@bbl.admin.ch

Auteur

Conseil fédéral

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html

Office fédéral des constructions et de la logistique

http://www.bbl.admin.ch