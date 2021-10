Consensus Cloud Solutions, Inc. : termine sa séparation d'avec Ziff Davis, Inc.

Consensus Cloud Solutions, Inc. (« Consensus »), un fournisseur de services de livraison d’informations sécurisée de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir terminé sa séparation annoncée précédemment pour devenir une société indépendante et ouverte de Ziff Davis, Inc. (« Ziff Davis ») (anciennement J2 Global, Inc.) (Nasdaq : ZD).

Les actions ordinaires de Consensus commenceront dès aujourd’hui à faire l’objet de négociations « régulières » au Nasdaq sous le symbole de téléscripteur « CCSI. » Les actions ordinaires de Ziff Davis commenceront dès aujourd’hui à faire l’objet de négociations « régulières » au Nasdaq sous le symbole de téléscripteur « ZD. »

« Avec mes collègues chez Consensus, nous sommes très impatients de lancer notre aventure en tant que société publique autonome, » a déclaré Scott Turicchi, PDG de Consensus. « Les gros efforts de l’équipe de Consensus nous ont placés en position de leadership parce que nous offrons des solutions d’échange de données sécurisées à l’industrie de la santé et favorisons l’interopérabilité entre différents systèmes et protocoles de données. J’ai hâte de continuer la livraison réussie de croissance et de valeur à long terme aux actionnaires en tant que société indépendante. »

La séparation a été obtenue grâce à une distribution au pro rata aux actionnaires de Ziff Davis de 80,1 % des actions en circulation de Consensus au 7 octobre 2021. La distribution exceptionnelle de dividende a permis aux actionnaires de Ziff Davis d’obtenir une action ordinaire de Consensus pour trois des actions ordinaires de Ziff Davis en circulation à la fermeture des bureaux le 1er octobre 2021, date d’enregistrement pour la distribution. Aucune fraction d’actions de Consensus n’a été émise et les actionnaires ont reçu des liquidités à la place des fractions d’actions.

À propos de Consensus

Consensus Cloud Solutions, Inc. (Nasdaq : CCSI) est un fournisseur de services de livraison d’informations sécurisées de premier plan avec une plateforme logiciel en tant que service (Software-as-a-Service, « SaaS »). Consensus propose eFax, Consensus Unite, Consensus Signal, jSign et ses solutions Consensus Clarity et Harmony sont en cours de développement. Pour plus d’informations sur Consensus, veuillez visiter le site www.consensus.com.

Déclaration de « Règle refuge » en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Certains énoncés formulés dans ce communiqué de presse sont des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 en ce qui concerne l’opération de scission proposée. Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à plusieurs hypothèses, risques et incertitudes, ayant trait notamment aux conditions du marché et autres, et incluent des incertitudes concernant la performance opérationnelle et la position financière escomptées des sociétés après la séparation, les coûts et les bénéfices prévus de la transaction proposée, et le traitement fiscal escompté de la transaction. Plusieurs facteurs importants sont susceptibles de conduire nos résultats réels, notre niveau d’activité, nos performances ou nos accomplissements à différer sensiblement des résultats, du niveau d’activité, des performances ou des accomplissements exprimés ou sous-entendus par les déclarations prévisionnelles, notamment les facteurs décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » de la déclaration préliminaire inclue dans notre Déclaration d’enregistrement sur Formulaire 10 déposé par Consensus auprès de la SEC. Consensus rejette toute obligation d’actualiser les présentes déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211008005567/fr/