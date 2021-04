Conservation de la nature Canada salue l'investissement historique pour la nature dans le budget fédéral 2021

TORONTO, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conservation de la nature Canada (CNC) est ravi de constater que la nature demeure une priorité essentielle pour le Gouvernement du Canada. CNC, un organisme de conservation des terres sans but lucratif, salue l’investissement historique pour la protection de la nature annoncé dans le budget 2021, visant à répondre à la double menace que représentent les changements climatiques et la perte de biodiversité.



Le budget fédéral prévoit un investissement de 2,3 milliards $ pour la conservation de 1 million de kilomètres carrés de terres sur 5 ans. Avec le financement de l’initiative du Patrimoine naturel du Canada annoncée dans le budget 2018, cela représente un coup de main majeur pour la protection de 25 % des terres et de l’eau douce du Canada. Voilà d’ailleurs le plus grand investissement jamais fait au pays pour protéger la nature. Il convient de mentionner que ces fonds appuieront également les aires protégées et de conservation autochtones, ainsi que les Programmes de gardiens autochtones.

De plus, le budget prévoit :

976,8 millions $ pour la protection de 25 % de nos zones marines et côtières d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030;

200 millions $ pour un Fonds pour l’infrastructure naturelle pour appuyer des projets fondés sur la nature permettant d’atténuer les impacts des changements climatiques.

« Investir dans la nature, c’est investir dans les systèmes qui assurent notre survie à tous », affirme Catherine Grenier, présidente et chef de la direction de Conservation de la nature Canada. « L’air pur, l’eau potable, des aliments sains, nos emplois et notre bien-être général dépendent de la nature. Lors d’un récent sondage mené au Canada, 9 personnes sur 10 nous ont dit que nous devions investir davantage pour restaurer nos systèmes naturels et en prendre soin. »

CNC souligne également les nouveaux investissements et objectifs sans précédent annoncés dans le budget 2021 pour la lutte contre les changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et pour accélérer la transition vers une économie carboneutre d’ici 2050. La nature joue un rôle essentiel dans toute stratégie de lutte contre les changements climatiques.

« La durabilité ne peut se concevoir sans la nature, ajoute Catherine Grenier. À CNC, nous sommes prêts à amener davantage d’investissements du secteur privé dans l’équation et à tirer profit des engagements du gouvernement. Ensemble, nous pouvons assurer un avenir positif pour la nature et neutre sur le plan climatique. »

CNC, membre de longue date de la Coalition du budget vert, est ravi de constater que de nombreuses recommandations de la coalition se reflètent dans le budget 2021.

Faits saillants :

Conserver la nature protège non seulement l’habitat d’espèces en péril, mais aussi des forêts, prairies et tourbières qui captent et emmagasinent le dioxyde de carbone. La conservation peut sauvegarder les milieux humides, ces zones tampons qui préviennent les inondations et les sécheresses.

CNC travaille de concert avec Environnement et Changement climatique Canada dans le cadre du Programme de conservation du patrimoine naturel. Ce partenariat public-privé unique réunit des fonds gouvernementaux, des investissements issus du secteur privé et de fiducies foncières communautaires pour accélérer le rythme de la conservation au Canada.

Un sondage mené en novembre 2020 par Ipsos Affaires publiques pour le compte de CNC a révélé que la population canadienne se tourne vers la nature pour gérer le stress lié à la pandémie. Ainsi, plus de 90 % des personnes sondées ont affirmé que la nature est plus importante dans leur vie que jamais auparavant.



Chef de file en conservation de terres privées au Canada et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature Canada (CNC) œuvre à la protection de nos milieux naturels les plus précieux et des espèces qu’ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la protection de 14 millions d’hectares (35 millions d’acres) d’un océan à l’autre et à l’autre. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

