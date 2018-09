Consolis : enregistrement de son document de base (IPO)

25/09/2018 | 12:00

Le groupe Consolis, un leader européen des solutions en béton préfabriqué, annonce aujourd'hui l'enregistrement de son document de base auprès de l'Autorité Française des marchés financiers pour son introduction en Bourse.



Cet enregistrement constitue la première étape vers son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, le Groupe a généré 1,44 milliard d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA Ajusté de 114,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de 2018 est de 738,6 ME et l'EBITDA ajusté ressort à 79,8 ME.



Nicolas Yatzimirsky, Président de Consolis, souligne à cette occasion : 'Consolis a développé une expertise inégalée dans les solutions de construction préfabriquée, qui assoit sa position de n°1 en Europe. Nos capacités uniques de conception et d'ingénierie, de production et de gestion de projet nous permettent de fournir des solutions à haute valeur ajoutée, techniques et durables.'



