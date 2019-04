COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Consolis se renforce en Europe du Nord et en Lettonie

en acquérant la majeure partie du Groupe TMB

Paris, le 16 avril 2019





Le Groupe Consolis, l'un des premiers fournisseurs européens de solutions préfabriquées en béton, a annoncé aujourd'hui la signature de l’accord sur l'acquisition des activités finlandaises et lettones du Groupe TMB, l'un des principaux producteurs d'éléments en béton dans les pays baltes et en Finlande.

Par cette acquisition, Consolis renforce sa présence en Europe du Nord et en Lettonie. Forte de la longue expérience du Groupe TMB, ces activités bénéficient de plus de 50 ans d'expertise industrielle et de compétences dans les domaines des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Le Groupe TMB opère en Finlande sous le nom Betonimestarit Oy et en Lettonie sous celui de TMB Elements SIA. Le chiffre d'affaires annuel de ces activités acquises par Consolis a dépassé 100 millions d'euros en 2018.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance et de développement de Consolis en tant qu'acteur européen majeur de la construction. Elle fait suite à la récente acquisition par Consolis de Tecnyconta, l'un des principaux producteurs de préfabriqués sur le segment du bâtiment en Espagne, qui a eu lieu en novembre 2018.

Nicolas Yatzimirsky, Président de Consolis, déclare :

"En reprenant une part importante du Groupe TMB, nous renforçons notre présence en Europe du Nord et dans les pays baltes, qui font partie de nos principaux marchés européens. Les filiales de TMB en Finlande et en Lettonie ont établi des relations de long terme avec leurs clients et disposent d'un savoir-faire industriel précieux. En réunissant les meilleures expertises de nos deux groupes, Consolis sera en mesure d’encore mieux répondre aux besoins des clients avec une plus grande variété de produits, services et solutions innovants dans la région."

Jaan Luts, Directeur Général de TMB, souligne :

"L'acquisition de nos activités finlandaises et lettones par Consolis est une reconnaissance de notre parcours et de la qualité de nos équipes. Consolis est un leader reconnu dans le domaine du béton préfabriqué qui dispose d'une base solide et de bonnes perspectives de croissance. Pour sa part, TMB poursuivra ses activités en Estonie sur une base autonome."

A propos de Consolis :

Consolis est un groupe industriel européen de premier plan qui fournit des structures en béton préfabriqué à forte valeur ajoutée et durables pour les secteurs des transports, des services publics et du bâtiment. Avec plus de 11 000 collaborateurs dans 21 pays à travers le monde, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2018. Nous sommes un partenaire clé dans le développement économique local.

www.consolis.com