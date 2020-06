Bourse de Paris : Consommez, consommez, il en restera toujours quelque chose

Des vêtements, du matériel de bricolage, des objets de décoration, un restaurant, des chaussures, un maillot de bain, un bar, des vêtements, de la peinture, des chaussures, un plein d'essence… Je me suis demandé ce matin si j'avais beaucoup consommé depuis la fin du confinement. En compulsant les relevés de comptes familiaux, j'ai l'impression que c'est le cas. Sans compter les "frais de bouche", qui n'ont jamais faibli, bien au contraire, au cours des dernières semaines à quatre à domicile à raison de trois repas par jour (et un petit goûter de temps en temps).

La consommation, c'est un peu le nerf de la guerre de la reprise et du redressement de la confiance. En France, il faudra attendre le 30 juin à 8h45 pour connaître les chiffres officiels de la consommation des ménages de mai (le début du déconfinement date du 11 mai, souvenez-vous). L'Insee publiera peut-être quelques indications partielles avant. Plusieurs baromètres déjà disponibles laissent penser que les dépenses des ménages accélèrent (notamment les chiffres de la fréquentation des centres commerciaux et de la reprise des filières spécialisées). Ma liste d'achat ne comprend encore aucune réservation pour les vacances, pas d'entrée à la piscine ni au cinéma ou à un spectacle. Ces secteurs sont encore dans l'inconnu ou n'ont même pas la possibilité d'exercer, ou avec des contraintes insurmontables. Ce sont eux qu'il faudra surveiller de près dans les semaines à venir.

En bourse, c'est toujours le beau fixe. A l'inverse de la consommation, sur une pente ascendante mais encore éloignée d'un retour à la normale, certains indices ont déjà renoué avec leurs niveaux antérieurs. Le Nasdaq avec ses pics historiques (!), le S&P500 avec son cours du 1er janvier. C'est presque incroyable compte tenu du contexte. Dans sa dernière vidéo, notre spécialiste maison pour le décryptage des marchés financiers, Xavier Delmas, apporte je trouve un éclairage intéressant et simple sur le pourquoi du comment.

Sur le reste de la semaine, il sera beaucoup question de la banque centrale américaine, qui démarre aujourd'hui sa réunion périodique de deux jours jusqu'au traditionnel point d'étape sur la politique monétaire demain soir. La Fed a déjà dégainé une nouvelle mesure lundi : l'élargissement de son programme de prêts aux PME pour atténuer l'impact de la crise. On n'entend plus trop Donald Trump critiquer Jerome Powell. Ni lui reprocher d'avoir conservé des munitions en cas de coup dur.

Dans un autre registre, l'Arabie Saoudite a confirmé qu'elle augmentera sa production en juillet jusqu'à son quota Opep+ (elle avait procédé dernièrement à des "réductions volontaires" de pompage). Cette annonce n'est pas anodine mais elle n'a pas provoqué de dégâts sur le marché pétrolier, signe là aussi d'une certaine normalisation.

Les indicateurs avancés européens évoluent dans le vert ce matin.

Les temps forts économiques du jour

Eurostat publiera à 11h00 la dernière estimation du PIB du 1er trimestre et le niveau trimestriel de l'emploi. Les stocks des grossistes et l'étude JOLTS sur les ouvertures de postes (16h00) sont en vue aux Etats-Unis.

L'euro recule légèrement à 1,1288 USD. L'once d'or se négocie 1695 USD. Le pétole recule un peu, à 38,41 USD pour le brut léger américain WTI et à 41 USD pour le Brent de mer du Nord. La dette américaine est rémunérée 0,84% sur 10 ans. Le Bitcoin perd 1% à 9680 USD.

Les principaux changements de recommandations

AMS : Julius Bär reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 18 à 27 CHF.

BASF : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 51 EUR.

Boliden : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 240 SEK.

Deutsche Telekom : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 17,20 EUR.

Elis : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 15 EUR.

Emmi : Baader Helvea reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 920 à 890 CHF.

Flutter : HSBC passe de conserver à alléger en visant 10 000 GBp.

Greggs : HSBC passe alléger à conserver en visant 2000 GBp.

Grifols : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 27,30 EUR.

Kering : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 525 à 610 EUR.

Lonza : Société Générale démarre le suivi à l'achat en visant 600 CHF.

Pirelli : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 4,45 à 4,66 EUR.

Rémy Cointreau : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 117 EUR.

SGS : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 2600 CHF.

Siemens : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 125 à 145 EUR.

Temenos : Citigroup passe d'acheter un autre.

Unibail : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 41 à 59 EUR.

Wizz Air : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 3200 à 4000 GBp.

Worldline : Citigroup relève son objectif de cours de 75 à 82 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Veolia émet 500 M€ d'obligations 2032 avec un coupon de 0,8%. La condition suspensive est remplie pour la poursuite de la collaboration entre Pfizer et Valneva dans le vaccin contre la maladie de Lyme (VLA 15), entraînant un paiement initial de 130 M$ pour le laboratoire français. Auchan retient Voltalia (qui fait aussi partie des possessions de la famille Mulliez) pour s'approvisionner en électricité verte. Capelli fait état d'une activité dynamique depuis la fin du confinement. Adocia fera une présentation lors du congrès virtuel de l'ADA. SRP Groupe proche de lancer une augmentation de capital de 8 à 10 M€ à 0,15 EUR pièce. Stingray choisit Targetspot (Audiovalley) pour la monétisation de ses contenus audio. Erytech fait état de résultats préliminaires "encourageants" avec Eryaspase dans la LAL en phase II, sans donner beaucoup de détails. Onxeo a réalisé un placement privé de 7,3 M€, souscrit par un nouvel investisseur, Invus Public Equities, et par Financière de la Montagne, actionnaire historique. Egide signe un accord de distribution commerciale en Russie avec SD Solutions. Kering, Christian Dior, Navya, Prodways, Anevia, Genfit, Groupe Gorgé, Carmila, Antalis, Vergnet, Balyo, Voluntis communiquent sur leurs assemblées générales. La Compagnie des Eaux de Royan a publié ses comptes.

Dans le monde

Volkswagen nomme Ralf Brandstätter à la tête de VW et confirme Herbert Diess à la présidence du directoire dans un contexte de lancement difficile de la nouvelle Golf et de soucis sur le futur véhicule électriqueID-3. Nestlé vend sa marque de pâtes Buitoni en Amérique du nord à Brynwood Partners pour 115 M$. La cotation des compagnies aériennes Cathay Pacific et de ses deux plus gros actionnaires, Air China et Swire, a été suspendue mardi à Hong Kong, avant la présentation d'un plan de recapitalisation massif. General Electric émet 3 Mds$ de dette obligataire pour se refinancer. California Resources s'apprête à se déclarer en faillite, selon le Wall Street Journal, Chesapeake Energy et Tailored Brands aussi, selon Bloomberg. L'Autriche accorde une aide de 450 M€ à Austrian Airlines (filiale de Lufthansa). International Business Machine renonce à vendre des équipements de reconnaissance faciale.

Ça publie. British American Tobacco, Brown-Forman, Tiffany, Aveva, Big Yellow, SII…

Lectures :