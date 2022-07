Construction / BTP : des marges mises à l'épreuve

Le bâtiment est confronté à des coûts en forte progression. La hausse a débuté à la fin de l'automne 2020 avec le redémarrage de l'économie mondiale. Elle perdure avec la guerre en Ukraine, mettant les marges des opérateurs sous pression. Cet environnement amène les acteurs à faire preuve d'une grande prudence pour l'avenir.



Tensions extrêmes sur les marges

La Capeb (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) a indiqué que l'activité des artisans du bâtiment a progressé de 3,5 % au premier trimestre 2022, correspondant à une évolution très forte face à des taux de croissance habituels entre 1 et 2 %.

Sur les quatre premiers mois de l'année, le secteur affiche un contraste entre le logement individuel, en développement, et le collectif. Ainsi les mises en chantier pour l'individuel ont bondi de 8,3% sur un an, alors qu'elles ont reculé de 6,1% pour le logement collectif.

La Fédération française du bâtiment (FFB) pointe la dégradation des marges et de la trésorerie des entreprises du fait de la difficulté à répercuter la hausse des coûts aux clients. La plupart des marchés du bâtiment se signent à prix fermes et non révisables. De nouvelles augmentations de prix ont été annoncées depuis le 1er juin, notamment entre 5 et 15% pour la famille des mortiers et de 12% pour le polyester. De même une unité de Saint-Gobain a annoncé une revalorisation de ses tarifs de 8 % suite à de fortes tensions d'approvisionnement pour le verre, dans un contexte de guerre en Ukraine, de difficultés de transport et d'inflation des coûts logistiques.

Inquiétude et prudence

La Capeb se veut prudente dans ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle table sur une croissance de l'activité comprise entre 1,5 et 2,5 % en 2022 du fait des incertitudes économiques et de la hausse des prix. De son côté la FFB affiche ses inquiétudes quant à la chute des ventes de logements neufs pour 2023. Elle appelle également à mesurer l'impact de la transition écologique et numérique sur la filière. La norme RE2020 engendrerait ainsi des surcoûts de 5 à 12%. Elle souhaiterait voir instauré un " Conseil national de la construction " en rappelant que le secteur a créé plus de 8.000 emplois durant le premier trimestre.