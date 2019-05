Construction: contraction au 1er trimestre mais perspectives favorables

Zurich (awp) - Le secteur principal de la construction en Suisse a subi une contraction de 1,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Mais les perspectives restent favorables, annonce mardi la Société suisse des entrepreneurs (SSE).

L'évolution sur les trois premiers mois apparaît contrastée. L'activité de construction dans le bâtiment s'est étoffée de 4,7% à 2,2 milliards de francs suisses par rapport au premier trimestre 2018. Mais dans le génie civil, elle s'est affaissée de 7,7% à 1,9 milliard.

La SSE parle de "perspectives favorables" pour 2019 eu égard au volume des commandes, qui devrait permettre de maintenir le chiffre d'affaires global "au niveau élevé des deux années précédentes". Les entrées de commandes ont augmenté. Ce constat, combiné notamment au nombre croissant de salariés, incite à l'optimisme, révèlent l'enquête de la SSE ainsi que l'indice de la construction, publié conjointement avec Credit Suisse.

C'est la première fois que l'enquête trimestrielle de la SSE et l'indice SSE-Credit Suisse sont diffusés en même temps, précise le communiqué. Contrairement à l'enquête qui jette un regard sur le trimestre écoulé, l'indice est tourné sur le trimestre en cours et le futur proche. Il affiche, selon le dernier relevé, une hausse de 5 points à 148 points pour le 2e trimestre.

Ces éléments, indique la SSE, laissent penser que le chiffre d'affaires du secteur pourrait une nouvelle fois dépasser les 20 milliards de francs suisses sur l'année.

Réserves de travail

Les grandes réserves "sont réjouissantes", souligne la SSE. Le nombre de salariés a augmenté de 5,6% à 74'000 employés à plein temps. Il existe cependant des "goulets d'étranglement" qui entravent la réalisation de projets et qu'il conviendrait de supprimer.

Dans le détail, le secteur du logement a subi un recul moins marqué que prévu. Le chiffre d'affaires a baissé de 0,5% au 1er trimestre. Sur l'ensemble de 2019, le nombre de nouveaux logements ne sera "que légèrement inférieur" par rapport au niveau de l'année précédente. La construction non-résidentielle et le génie civil public ont connu une hausse de respectivement 13% et 12%.

En revanche, le chiffre d'affaires du génie civil privé a chuté de 14%, et celui du génie civil public de 5%. Comme le génie civil public est considérablement plus grand que le génie civil privé, le recul atteint entre 75 et 80 millions de francs suisses pour les deux segments. Pour le deuxième trimestre, les entreprises du génie civil prévoient des projets d'un montant global de 2,4 milliards de francs suisses, en hausse de 4,5%.

