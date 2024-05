Un organisme sectoriel va mener une consultation sur d'éventuels changements dans la manière dont sont décidés les paiements sur les polices d'assurance des marchés financiers connues sous le nom de "credit default swaps" (swaps sur défaillance).

Les investisseurs utilisent les CDS pour se protéger en cas de faillite d'un pays ou d'une entreprise, mais leurs règles opaques, qui font que les paiements sont largement décidés par les banques et les fonds qui les achètent et les vendent, soulèvent depuis longtemps des problèmes de conflit d'intérêts.

L'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) vient de lancer "une consultation à l'échelle du marché" sur le processus, à la suite d'une étude indépendante menée par le cabinet d'avocats Linklaters, basé au Royaume-Uni.

Le directeur général de l'ISDA, Scott OMalia, a déclaré qu'il était "absolument essentiel" de rendre le processus CDS plus solide et plus contraignant pour tous les acteurs du marché.

"Bien que les comités de détermination des CDS aient bien fonctionné pendant 15 ans, nous pensons qu'il est approprié pour le secteur d'examiner si des changements peuvent être apportés pour améliorer la structure et la gouvernance du processus.

Le marché des CDS est estimé à environ 3 800 milliards de dollars, ce qui est bien inférieur aux 33 000 milliards de dollars qu'il représentait à son apogée avant la crise financière, mais reste l'un des moyens les plus courants pour les opérateurs de couvrir le risque de crédit.

L'étude de Linklaters avait souligné que "l'un des inconvénients potentiels de la structure actuelle du CD (comité de détermination des CDS) est que les membres du CD ont souvent des positions sur les CDS et, par conséquent, un intérêt financier dans les questions sur lesquelles ils se prononcent".

La consultation de l'ISDA, qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de juillet et aboutira à des recommandations que les comités de détermination des CDS eux-mêmes décideront de mettre en œuvre ou non, demande un retour d'information sur un large éventail de changements.

L'une d'entre elles consiste à savoir si les comités devraient commencer à compter jusqu'à trois membres indépendants, dont un président.

Il propose également d'améliorer les procédures de conformité des membres des comités de développement, de créer un organe de gouvernance distinct et de faciliter la saisine d'un panel indépendant pour les décisions clés.

Les acteurs du marché des CDS sont également invités à fournir des explications plus détaillées sur les décisions prises et à indiquer s'ils sont favorables à l'ajout d'une petite taxe sur les transactions de CDS pour financer le fonctionnement des comités de surveillance et les changements recommandés.

"Un processus de règlement robuste et normalisé pour les swaps sur défaillance de crédit, contraignant pour tous les participants au marché, est absolument essentiel pour la compensation centrale, qui, à son tour, réduit considérablement le risque dans le système financier", a déclaré M. O'Malia. (Reportage de Marc Jones ; Rédaction d'Alison Williams)