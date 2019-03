Consultations en cours en vue du futur gouvernement algérien-APS

(Actualisé avec détails, contexte)

par Lamine Chikhi et Hamid Ould Ahmed

ALGER, 17 mars (Reuters) - Le nouveau Premier ministre algérien, Noureddine Bedoui, a entamé ses consultations en vue de former un gouvernement de "compétences nationales" qui reflétera la démographie de l'Algérie, rapporte dimanche l'agence de presse APS.

Le nouveau gouvernement comptera dans ses rangs des experts sans affiliation politique et cherchera à "refléter les caractéristiques démographiques de la société algérienne", rapporte l'APS citant une source officielle.

L'objectif est "de montrer la volonté d'établir un gouvernement de large ouverture", ajoute cette source.

Le nouveau vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, participe à ces consultations.

La future équipe gouvernementale est l'une des propositions faites par le pouvoir pour tenter de mettre fin à la contestation contre une nouvelle candidature du président Abdelaziz Bouteflika.

Dans un message à la nation, ce dernier, qui est âgé de 82 ans et très affaibli par un AVC subi en 2013, a annoncé lundi dernier qu'il ne briguerait pas un cinquième mandat et a ajouté que l'élection présidentielle, qui était prévue le 18 avril, est repoussée à une date ultérieure non précisée.

Il a aussi annoncé la création d'une conférence nationale ainsi que la formation d'un nouveau gouvernement, confié à Noureddine Bedoui.

Toute la question est de savoir si ces consultations seront suffisantes pour désamorcer la contestation qui s'exprime depuis plus de trois semaines en Algérie, les manifestants réclamant le départ du président Bouteflika au pouvoir depuis 1999.

Pour l'instant, les manifestants n'ont pas tenu compte des gestes d'ouverture faits par le chef de l'Etat.

Les manifestants ont clairement fait savoir qu'ils souhaitaient de nouveaux dirigeants capables d'améliorer leurs conditions de vie, de garantir un élargissement des libertés et de mettre fin à la bureaucratie qui décourage les investisseurs.

Vendredi, plusieurs centaines de milliers de personnes ont participé à la plus grande manifestation depuis le début de la contestation. Certains manifestants brandissaient une banderole "Non à Bedoui", témoignant de la défiance à l'égard du nouveau chef du gouvernement.

Les manifestations sont largement pacifiques et les forces de sécurité font preuve de retenue.

(Bureau d'Alger Henri-Pierre André pour le service français)