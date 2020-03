Conte fait fermer tous les commerces sauf pour l'alimentation et la santé

(Au 2e para, bien lire que tous les bars et restaurants resteront fermés)

ROME, 11 mars (Reuters) - Tous les commerces seront fermés dès jeudi en Italie à l'exception de ceux qui commercialisent de l'alimentation et des produits de santé, a annoncé mercredi soir le président du Conseil italien Giuseppe Conte dans une allocution télévisée.

Les salons de coiffure et de beauté seront également fermés, de même que les bars et les restaurants. Seuls les restaurants d'entreprise pouvant garantir une distance d'un mètre ou plus entre les clients pourront rester ouverts.

"Nous ne verrons les effets de ces efforts considérables que dans quelques semaines", a prévenu le chef du gouvernement italien.

Ces mesures courent jusqu'au 25 mars.

Cette intervention s'est produite quelques heures après l'annonce d'une nouvelle hausse spectaculaire du nombre de cas de contamination et de décès dans la péninsule.

Selon le dernier bilan, le nombre de décès s'élève désormais à 827, ce qui représente une hausse de 31% par rapport à mardi, pour 12.462 contaminations. (Gavin Jones; version française Nicolas Delame)