Contraction des exportations horlogères en avril

Berne (awp) - Les livraisons de montres à l'étranger se sont maintenues à un niveau élevé en avril, bien qu'en léger repli. Elles ont régressé de 0,4% en comparaison annuelle à 1,75 milliard de francs suisses, selon les chiffres publiés mardi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

Les résultats sont contrastés selon les marchés. Les exportations à destination du Royaume-Uni, caractérisées par une forte hausse au premier trimestre, ont ralenti à 100,7 millions de francs suisses en avril contre 134,7 en mars 2019. De manière générale, la situation en Europe est restée mitigée (-4,3%).

Au mois d'avril, le Japon a bouclé son quatrième mois consécutif en progression très soutenue, soit une augmentation de 21,2% sur un an qui place ce pays en troisième position pour les exportations suisses, devant la Chine. L'Empire du milieu a perdu du terrain avec un repli de 5,5%. Toujours en Asie, le recul des exportations de 3,9% à destination Hong Kong a accentué le ralentissement de la croissance amorcé fin 2018. Seul Singapour fait partie des débouchés en forte expansion (+18,8% sur un an).

Les volumes totaux ont clairement chuté en avril, de 17,1% à 1,6 million de montres-bracelets exportées, soit 330'000 pièces de moins en un mois. Le recul touche particulièrement les montres de moins de 200 francs suisses (prix export), dont les volumes ont plongé de 23,6%.

Toutes les gammes de prix ont connu des baisses marquées à l'exception des garde-temps de plus de 3000 francs suisses qui ont progressé de 4,3% en comparaison annuelle, permettant de stabiliser l'évolution du chiffre d'affaires à l'exportation.

Les catégories métaux et bimétalliques ont soutenu la croissance, tant en termes de volumes que de valeur. Les montres en acier, celles en autres métaux et autres matières s'inscrivent nettement à la baisse en nombre de pièces. Le bilan est plus contrasté en termes de chiffre d'affaires.

