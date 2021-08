Contraction inattendue de la croissance canadienne au deuxième trimestre

Ottawa (awp/afp) - L'économie canadienne s'est, contre toute attente, contractée au deuxième trimestre, signe pour les analystes d'une reprise plus fragile qu'anticipée et mauvaise nouvelle pour le Premier ministre Justin Trudeau à moins de trois semaines des élections.

Le Produit intérieur brut (PIB) a reculé de 1,1% en rythme annuel. Il s'agit du premier repli depuis le deuxième trimestre 2020 quand la pandémie était à son pic. Depuis, l'économie canadienne a connu un fort rebond et les analystes et la Banque du Canada tablaient de nouveau sur une hausse de plus de 2% ce trimestre.

Cette mauvaise surprise tombe en pleine campagne électorale fédérale et pourrait compliquer la donne pour Justin Trudeau. Le Premier ministre canadien a déclenché à la mi-août des élections anticipées, moins de deux ans après les dernières, avec pour ambition de regagner une majorité à la Chambre des communes.

"Dans l'ensemble, il semble que l'économie canadienne ne soit pas aussi solide que nous l'avions cru, et avec la quatrième vague de Covid-19 qui semble maintenant arriver, l'économie fait face à une autre tempête à traverser", estime l'analyste de la banque CIBC Royce Mendes.

D'après les chiffres publiés mardi par l'institut canadien de la statistique, la contraction est due notamment à des baisses prononcées dans l'immobilier et les exportations.

Les augmentations de l'investissement des entreprises en stocks ou en machines, des dépenses de consommation finale des administrations publiques et de l'investissement en construction de logements neufs et en rénovations n'ont pas été suffisantes pour faire contrepoids, précise encore l'institut.

Au premier trimestre, l'économie canadienne avait affiché une hausse de 5,5% en rythme annualisé (chiffre révisé) après une croissance de 9,3% et 41,7% les précédents.

afp/rp