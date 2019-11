Contrat avec Orao Telecom Congo : Eutelsat annonce la première commercialisation sur le continent africain de la solution Eutelsat CIRRUS

Regulatory News:

A l’occasion d’AfricaCom 2019, Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) annonce avoir signé un contrat pluriannuel avec Orao Telecom Congo, pour de la fourniture de capacité à bord d’un de ses satellites localisé à 7° Est, une position privilégiée pour l’Afrique. Orao Telecom Congo ouvre également le bal en Afrique avec la première signature sur ce continent d'un contrat de souscription à Eutelsat CIRRUS, la solution hybride satellite / OTT d'Eutelsat.

Orao a choisi un satellite localisé à une des positions phares d’Eutelsat pour lancer à partir de mi-décembre prochain un bouquet de 15 chaînes payantes alimentées par des contenus congolais et comprenant des séries, des films, du sport, des émissions pour enfants et des reportages. Ce bouquet sera diffusé en direct (DTH) en République démocratique du Congo, mais Orao s'appuiera également sur la solution Eutelsat CIRRUS pour proposer un service OTT destiné à la diaspora congolaise présente partout dans le monde.

François Mbilo Bompate, Président du Comité directeur d’Orao Telecom Congo, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous lancer dans cette première initiative de télédiffusion par satellite en choisissant Eutelsat comme partenaire de confiance privilégié pour apporter aux téléspectateurs en RDC et ailleurs dans le monde une programmation congolaise originale et de grand calibre. »

Philippe Oliva, Directeur Commercial d'Eutelsat a indiqué : « C’est avec une grande fierté que nous annonçons aujourd’hui avoir été sélectionnés par Orao pour le lancement de leur nouvelle offre. Ce contrat illustre la qualité de la couverture, sur le territoire congolais, de la position orbitale 7 degrés Est d'Eutelsat, et l’attractivité de son offre de services et de solutions permettant aux télédiffuseurs d'atteindre les téléspectateurs du monde entier grâce à un service satellite/OTT. »

Eutelsat sera présent au Salon AfricaCom qui se tiendra au Cap du 12 au 14 novembre sur le stand E35.

