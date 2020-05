Contribution des coopératives au travail décent et au développement durable : appel à photos de l'OIT

L'OIT lancera au cours du second semestre 2020 une série d'« expositions photos ILO COOP 100 » pour célébrer le 100e anniversaire de l'unité des coopératives (COOP).Par cet appel, l'OIT invite des particuliers et des organisations à soumettre des photos illustrant la contribution des coopératives et de l'économie sociale et solidaire (ESS) en général à la promotion du travail décent et du développement durable. Les photos seront présentées dans le cadre d'une série d'expositions photos ILO COOP 100, qui auront lieu au cours du second semestre 2020. Ces expositions se tiendront au siège de l'OIT à Genève ainsi que dans d'autres bureaux de l'Organisation partout dans le monde. Elles seront aussi disponibles virtuellement sur le site Web de l'OIT et sur les réseaux sociaux. Les photos reçues pourront aussi être utilisées dans de futures publications et communications de l'OIT