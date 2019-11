Convocation Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de Claranova SE le 9 décembre 2019

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Le groupe Claranova (Paris:CLA) informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le lundi 9 décembre 2019 à 15 heures au Centre de conférences Édouard VII, 23 rue Édouard VII, 75009 Paris.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 4 novembre 2019. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. L'avis de convocation paraitra dans les prochains jours au BALO et dans un journal d'annonces légales.

L'avis de réunion, le texte des résolutions mis à jour, ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société https://claranova.com rubrique InvestisseursAssemblées Générales. Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.

Nouveau numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Claranova est un groupe technologique international positionné sur trois marchés distincts : Internet, Mobile et l’IoT. Claranova s’est illustré ces dernières années par sa maîtrise des grands enjeux technologiques et sa capacité à faire systématiquement de chacune de ses activités un véritable succès. Fort de ses réussites, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de +30 %, et une hausse de sa rentabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Claranova affiche un chiffre d’affaires annuel de 262 M€ (exercice 2018-2019) en hausse de +62%, avec un taux de rentabilité opérationnelle de 6,1 %.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group

