Convocation Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de Claranova SE le 9 décembre 2019

Le groupe Claranova (Paris:CLA) informe ses actionnaires convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le lundi 9 décembre 2019 à 15 heures au Centre de conférences Édouard VII, 23 rue Édouard VII, 75009 Paris de l’ajout de nouvelles résolutions à l’ordre du jour.

Après discussion avec différents actionnaires et représentants d’actionnaires, la Société a décidé d’ajouter à l’ordre du jour deux projets de résolutions qui seront également soumis au vote lors de la prochaine Assemblée Générale du 9 décembre 2019.

L'avis de convocation avec l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 22 novembre 2019. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. Un avis de convocation rectificatif paraitra dans les prochains jours au BALO et dans un journal d'annonces légales.

L’ordre du jour ajusté, le texte des résolutions mis à jour, ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société https://claranova.com rubrique InvestisseursAssemblées Générales.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.

Nouveau numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Claranova est un groupe technologique international positionné sur trois marchés distincts : Internet, Mobile et l’IoT. Claranova s’est illustré ces dernières années par sa maîtrise des grands enjeux technologiques et sa capacité à faire systématiquement de chacune de ses activités un véritable succès. Fort de ses réussites, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de +30 %, et une hausse de sa rentabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Claranova affiche un chiffre d’affaires annuel de 262 M€ (exercice 2018-2019) en hausse de +62%, avec un taux de rentabilité opérationnelle de 6,1 %.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group

