Coop: Transgourmet fait main basse sur l'espagnol GM Food

Zurich (awp) - Transgourmet va prendre pied sur le marché espagnol en s'emparant de l'entreprise GM Food, près de Gérone. Grâce à cette acquisition, dont les contours financiers n'ont pas été révélés, la filiale de commerce de gros du groupe Coop entend renforcer sa présence dans le secteur européen du libre-service et de la livraison en gros.

Basée à Vilamalla, la société catalane, qui emploie 2400 personnes, exploite plus de 70 magasins cash and carry avec service de livraison associé et officie comme grossiste pour près de 800 points de vente Suma, Proxim et Spar et plus de 2500 autres détaillants, indique Coop vendredi dans un communiqué.

Fondé en 2008, le bâlois Transgourmet est présent en Suisse, en Allemagne, en France, en Autriche, en Pologne, en Roumanie et en Russie. Avec un effectif de plus de 28'000 employés, il revendique un chiffre d'affaires annuel de 8,1 milliards de francs suisses.

Mi-avril, le journal espagnol la Vanguardia avait indiqué que Coop avait convenu avec la partie venderesse, la multinationale chinoise Bright Food, un accord portant sur un volume de 230 millions d'euros, citant plusieurs sources "au fait de la transaction", dont ils avaient déjà prédit l'annonce officielle dans la première quinzaine de mai.

Sollicité par AWP, le détaillant helvétique n'a pas voulu commenter ce montant, précisant que les deux parties avaient convenu de ne pas divulguer le prix de la transaction.

"Transgourmet se réjouit d'être présent et de se développer sur le marché espagnol avec GM Food, sa direction et son personnel local", a indiqué une porte-parole, sans toutefois préciser quel sera l'impact de l'opération, qui doit encore recevoir l'aval des autorités européennes de la concurrence, sur les effectifs de la société catalane.

Fondée en 1925 comme Miquel Alimentació, l'entreprise familiale avait été vendue à Bright Food en 2015 pour un peu plus de 100 millions d'euros, selon la Vanguardia. A en croire le quotidien espagnol, le chiffre d'affaires annuel réalisé par GM Food avoisine les 1200 millions d'euros.

Interrogée sur les velléités expansionnistes de Coop sur d'autres marchés, la communicante s'est contentée d'indiquer que cela serait communiqué "en temps voulu", le cas échéant.

