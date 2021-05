Coop: Transgourmet fait main basse sur l'espagnol GM Foods

Zurich (awp) - Transgourmet va prendre pied sur le marché espagnol en s'emparant de l'entreprise GM Food, près de Gérone. Grâce à cette acquisition, dont les contours financiers n'ont pas été révélés, la filiale de commerce de gros du groupe Coop entend renforcer sa présence dans le secteur européen du libre-service et de la livraison en gros.

Basée à Vilamalla, la société catalane qui emploie 2400 personnes exploite plus de 70 magasins cash and carry avec service de livraison associé et officie comme grossiste pour près de 800 points de vente Suma, Proxim et Spar et plus de 2500 autres détaillants, indique Coop vendredi dans un communiqué.

Fondé en 2008, le bâlois Transgourmet est présent en Suisse, en Allemagne, en France, en Autriche, en Pologne, en Roumanie et en Russie. Avec un effectif de plus de 28'000 employés, il revendique un chiffre d'affaires annuel de 8,1 milliards de francs suisses.

ck/buc