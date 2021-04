Coop rachète Jumbo à Maus Frères

Zurich (awp) - Coop reprend la chaîne de magasins de bricolage Jumbo, jusqu'ici aux mains de Maus Frères, les propriétaires de Manor. Les 40 magasins vont compléter le réseau du groupe de distribution bâlois, déjà à la tête de plus de 80 points de vente Brico+Loisirs. L'opération, dont le montant n'est pas dévoilé, sera soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.

Les employés de Jumbo, dont le nombre n'est pas précisé, seront repris par Coop, selon le communiqué du géant orange paru jeudi.

Il était "très important" de trouver un nouvel employeur "solide" avec "une vision à long terme" pour les salariés de Jumbo, selon le président du conseil d'administration de Maus Frères, Didier Maus. Cette cession correspond à la "stratégie de la holding" de se recentrer sur son coeur de métier, c'est-à-dire la chaîne de grands magasins Manor et les marques "haut de gamme" et "de renommée mondiale", regroupées sous le nom MF Brands Group (Lacoste, Gant, Aigle, The Kooples et Tecnifibre).

La vente de l'enseigne à tête d'éléphant permettra à Maus Frères de renforcer ses capacités financières "déjà importantes", afin de répondre à "d'éventuelles opportunités d'acquisitions de marques haut de gamme supplémentaires".

