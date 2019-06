Coopération entre la Suisse et le Mexique en formation professionnelle: bilan positif et perspectives encourageantes

Berne, 27.06.2019 - Du 18 au 21 juin, l'ambassadeur Mauro Moruzzi, en charge des relations internationales du SEFRI, a effectué une mission au Mexique pour s'entretenir avec les nouvelles autorités mexicaines de la collaboration entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle, de la recherche et de l'innovation. Il a rencontré les dirigeants des entreprises suisses formatrices au Mexique, ainsi que la Ministre du Travail, Luisa María Alcalde Luján, et le Vice-Ministre de l'Education, Juan Pablo Arroyo Ortiz, pour dresser le bilan de la coopération initiée en 2016, pour une période de trois ans. L'ambassadeur Moruzzi a également représenté la Suisse au 4ème Sommet des Jeunes de l'Alliance du Pacifique, et rencontré les hautes autorités responsables du domaine de la recherche et de l'innovation, aux niveaux du gouvernement fédéral et de la ville de Mexico.

En 2016, la Suisse et le Mexique avaient signé une lettre d'intention, énumérant les différentes activités collaboratives en formation professionnelle que les parties entendaient réaliser dans un délai de trois ans.

Une dizaine d'entreprises suisses actives au Mexique s'étaient alors engagées à mettre sur pied des programmes d'apprentissage dans le cadre de l'initiative «Alliance suisse pour la formation duale», chapeautée par la Chambre de commerce Suisse-Mexique. En parallèle, d'importantes réformes ont été entreprises au Mexique afin d'offrir des programmes de formation en entreprise.

Lors d'une table ronde de «wrap up» à l'occasion de la venue du représentant du SEFRI, les entreprises membres de l'«Alliance suisse pour la formation duale» ont tiré un bilan globalement positif des trois années écoulées et se sont déclarées prêtes à renforcer leurs programmes de formation duale en partenariat avec le gouvernement mexicain.

Ces conclusions ont constitué l'élément central des discussions entre l'ambassadeur Moruzzi et le Vice-Ministre de l'Education publique (Secretaría de Educación Pública SEP), Juan Pablo Arroyo Ortiz. Les parties se sont réjouies du dialogue étroit existant entre le SEFRI et la SEP et ont convenu de le poursuivre. L'engagement des entreprises suisses, représentées par la Chambre de commerce Suisse-Mexique, a été souligné comme très important en vue du renforcement de la formation duale au Mexique.

Ces éléments ont également été évoqués avec la Ministre du Travail, Luisa María Alcalde Luján, qui a pour sa part présenté les priorités du nouveau gouvernement mexicain du Président Andrés Manuel López Obrador concernant l'emploi des jeunes. Elle a notamment tiré un premier bilan d'un vaste programme lancé fin 2018, visant à insérer les nombreux jeunes Mexicains sur le marché de l'emploi. La rencontre a permis de comprendre l'articulation de ce nouveau programme, sans dimension proprement formatrice, avec le programme d'éducation duale, et à mettre en valeur le modèle suisse, dont certains éléments peuvent être repris dans le cadre des réformes mexicaines.

A la demande du gouvernement mexicain, l'ambassadeur Moruzzi a en outre représenté la Suisse, seul pays tiers invité, lors de la journée d'ouverture du 4ème Sommet des Jeunes de l'Alliance du Pacifique. Organisé conjointement par les quatre pays de l'Alliance (Chili, Colombie, Mexique et Pérou) et l'entreprise Nestlé, ce Sommet réunit chaque année plus de 1000 jeunes en formation duale, provenant des pays de l'Alliance du Pacifique.

Par ailleurs, dans le cadre de la collaboration bilatérale dans le domaine de la recherche et de l'innovation, l'ambassadeur Moruzzi a rencontré les représentants du Conseil national de la Science et de la Technologie (CONACyT) et la Ministre des Sciences de la ville de Mexico, Rosaura Ruiz Gutiérrez, afin d'identifier des pistes pour renforcer la collaboration entre chercheurs et institutions des deux pays ces prochaines années.

Enfin, l'ambassadeur Moruzzi s'est entretenu avec deux Directeurs généraux du Ministère des Affaires étrangères mexicains: avec Efraín Guadarrama Pérez, en charge des rapports avec l'Alliance du Pacifique, pour évoquer la poursuite du dialogue entre la Suisse, Etat observateur, et l'Alliance, sur les thèmes de la formation professionnelle et de l'innovation; et avec Bernardo Aguilar, en charge de la zone Europe, sur les possibilités de coopération dans le domaine de l'innovation, priorité de la nouvelle présidence mexicaine, et sur le fonctionnement du réseau swissnex.

Le Mexique, pays de 126 millions d'habitants (10ème pays le plus peuplé au monde) et membre du G20 et de l'OCDE, est un partenaire politique et économique important pour la Suisse. Il représente le 2ème marché en Amérique latine pour les exportations suisses et les entreprises suisses sises au Mexique emploient plus de 36'500 personnes. De plus, la Suisse et le Mexique coopèrent, en particulier sur les thèmes de la formation professionnelle et de l'innovation, au sein de l'Alliance du Pacifique (regroupant le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou), dont la Suisse est un Etat observateur depuis 2013.

La collaboration avec le Mexique dans le domaine FRI est assez soutenue, mais en-deçà de la collaboration avec d'autres pays d'Amérique latine comme le Brésil, l'Argentine ou la Colombie. Depuis 1963, 132 chercheurs mexicains ont reçu une bourse d'excellence de la Confédération. Le Fonds national suisse a quant à lui soutenu 25 projets de recherche de chercheurs suisses qui collaborent avec des collègues mexicains entre 2014 et le printemps 2019. Les domaines de collaboration sont répartis comme suit: 1) sciences humaines et sociales, 2) biologie et médecine et 3) mathématiques et ingénierie.

