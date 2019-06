Frauenfeld/Winterthour, le 5 juin 2019

Communiqué de presse

Coopération entre le groupe Migros et Zur Rose: Zur Rose et Migros intensifient leur collaboration

Zur Rose et Migros - par l'intermédiaire de son fournisseur de soins médicaux, le groupe Medbase - ont décidé d'approfondir leur fructueuse collaboration. Ce faisant, les deux entreprises souhaitent contribuer à un système des soins d'excellente qualité, intégré et efficace en termes de coûts.

Zur Rose et Migros ont décidé d'intensifier leurs coopérations existantes. Le renforcement de cette collaboration concerne en particulier les pharmacies shop-in-shop, la boutique en ligne et le développement de modèles innovants dans le domaine de l'approvisionnement intégré. Après le succès de la phase pilote de lancement des trois pharmacies shop-in-shop actuelles des filiales Migros de Berne, Bâle et Zurich, les entreprises sont convenues de déployer le concept sous la marque Zur Rose dans le cadre d'une entreprise commune. Les nouveaux sites sont essentiellement prévus dans des zones dépourvues de remise de médicaments par le médecin et en particulier en Suisse romande.

En outre, les deux partenaires ont décidé de regrouper leurs ressources dans le domaine du

e-commerce. Dans ce but, ils ont décidé de créer une entreprise commune et d'exploiter dorénavant ensemble une boutique en ligne pour les produits de soins et de santé en vente libre sous la marque Zur Rose.

En collaboration avec les assureurs-maladie, Zur Rose et Medbase envisagent en outre de développer des modèles innovants en matière d'approvisionnement intégré permettant aux assurés d'acheter leurs médicaments de manière flexible en pharmacie, dans un cabinet médical ou par correspondance. Marcel Napierala, CEO du groupe Medbase, se réjouit: «Ensemble, notre objectif est de jouer un rôle de précurseur dans le développement d'un nouveau modèle d'approvisionnement de grande qualité au bénéfice de nos clientes et de nos clients», tandis que Walter Oberhänsli, CEO du groupe Zur Rose poursuit: «L'approfondissement de notre collaboration stratégique recèle un énorme potentiel d'amélioration de la qualité de l'approvisionnement des patients, tout en réduisant les coûts de santé.» Les détails de l'organisation et de la mise en œuvre de cette coopération seront communiqués dans les prochains mois.



Contact:

Pascale Ineichen, Corporate Communications Zur Rose

Ligne directe +41 52 724 08 18 | E-mail: media@zurrose.com

Sonja Benninger, Responsable marketing et communication du groupe Medbase

Ligne directe +41 52 260 29 16 | E-mail: sonja.benninger@medbase.ch

Zur Rose Suisse SA

Zur Rose Suisse SA, une filiale de Zur Rose Group AG, est l'une des principales pharmacies de vente par correspondance et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical de Suisse. Avec son modèle commercial, elle offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix et contribue ainsi à la réduction des coûts du système de santé. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant des services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments, pour une plus grande sécurité des traitements.

Zur Rose Group est la plus grande pharmacie de vente par correspondance d'Europe. Plus d'informations sur zurrosegroup.com.

Le groupe Medbase

En sa qualité de prestataire leader de services de santé ambulatoires dans toute la Suisse, Medbase exploite des centres médicaux dans plus de 50 sites. De la prévention à la réhabilitation en passant par les soins aigus, les patients sont complètement pris en charge. Quelque 300 médecins de famille et spécialistes et plus de 360 thérapeutes collaborent de manière coordonnée et interdisciplinaire au sein du groupe. Medbase Corporate Health offre aux entreprises des consultations spécifiques et des projets complets dans le domaine de la santé au sein de l'entreprise.. Vous trouverez plus d'informations sur www.medbase.ch.