Coopération structurée permanente- CSP

Bruxelles, 20/11/2020 - 14:06, UNIQUE ID: 171019_29

Factsheets

À la lumière de l'évolution du cadre de sécurité, la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne (SGUE) a permis d'entamer un processus de coopération plus étroite dans le domaine de la sécurité et de la défense. Les États membres de l'UE sont convenus d'intensifier les travaux de l'Union européenne dans ce domaine et ont jugé nécessaire de renforcer la coordination, d'accroître les investissements et d'approfondir la coopération en ce qui concerne le développement des capacités de défense.