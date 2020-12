Copa Cogeca : BREXIT - Déclaration conjointe des agriculteurs, fabricants de produits alimentaires, commerçants et travailleurs du secteurs alimentaire d'Europe

Will Surman, directeur de la communication et des affaires publiques de FoodDrinkEurope,

Quelle que soit l'issue des négociations, nous encourageons l'UE et le Royaume-Uni à mettre toute acrimonie de côté afin de bâtir une relation solide et productive au profit de tous.

Il sera également primordial de garantir un dialogue constant avec la Commission européenne et les autorités britanniques, ainsi qu'avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, afin de pouvoir réagir rapidement aux potentielles perturbations et crises qui pourraient faire surface après le 31 décembre 2020.

Notre priorité est de préserver l'emploi et de permettre au secteur agro-alimentaire de prospérer. Dans cette dernière ligne droite, nous exhortons les négociateurs à conclure un accord commercial global, sans droits de douane ni contingents, avec une grande harmonisation des règles, y compris en matière de règles sanitaires et phytosanitaires et d'obstacles techniques au commerce. Nous devons œuvrer pour mettre en place des règles du jeu équitables, notamment en matière de droits des travailleurs.

Alors que les négociations commerciales entre l'UE et le Royaume-Uni semblent toucher à leur fin, les agriculteurs et les coopératives agricoles d'Europe, les fabricants de produits alimentaires, les commerçants et les travailleurs du secteur agro-alimentaire ont publié la déclaration conjointe suivante pour indiquer ce qu'il faudra faire ensuite :

Qui sommes-nous ?

FoodDrinkEuropereprésente le secteur de l'industrie alimentaire. Composé de 294 000 entreprises et de 4,7 millions de travailleurs, le secteur de l'industrie alimentaire achète 70 % de la production agricole européenne totale et constitue le plus grand secteur industriel européen.

Le Copa et la Cogecasont la voix unie des agriculteurs et de leurs coopératives dans l'Union européenne. Ensemble, ils œuvrent pour une agriculture européenne durable, innovante et compétitive, qui puisse garantir la sécurité de l'approvisionnement alimentaire aux 500 millions de citoyens européens. Le Copa représente plus de 23 millions d'agriculteurs et membres de leurs familles, tandis que la Cogeca représente les intérêts de 22 000 coopératives agricoles. Ils comptent au total 66 organisations membres issues des différents États membres de l'UE. Ils constituent ensemble l'une des plus grandes et des plus actives organisations de lobbying bruxelloises.

Le CELCAAest l'association faîtière européenne représentant le commerce de produits agro- alimentaires et de base auprès des institutions et acteurs européens. L'association représente plus de 35 000 entreprises. Le CELCAA couvre le commerce de céréales, huile, sucre, aliments des animaux, vin, viande et produits à base de viande, lait et produits laitiers, fruits et légumes frais, œufs et ovoproduits, tabac, épices, arachides, fleurs coupées, végétaux et produits généraux.

L'EFFATest la Fédération européenne des syndicats de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme. En tant que fédération européenne des syndicats rassemblant plus de 2,6 millions de membres et représentant 120 syndicats nationaux de 35 pays européens, l'EFFAT défend les intérêts de plus de 22 millions de travailleurs opérant tout au long de la chaîne alimentaire. Par ailleurs, l'EFFAT est membre de la Confédération européenne des syndicats (CES) et représente l'organisation régionale européenne de l'UITA.