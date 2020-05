Copa Cogeca : COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Craignant une crise de sur-approvisionnement, les secteurs européens de la volaille et des œufs appellent la Commission à gérer les flux d'importations

29/04/2020

Communiqué de presse

Craignant une crise de sur-approvisionnement, les secteurs européens de la volaille et des œufs appellent la Commission à gérer les flux d'importations

Dans une lettre envoyée aujourd'hui à la DG AGRI, le Copa et la Cogeca expriment leurs inquiétudes croissantes sur l'impact de la fermeture des hôtels, restaurants et services de traiteur à cause de la crise du Covid-19 sur le secteur de la volaille et des œufs. Face à une chute de la consommation dans certains marchés spécifiques, les organisations européennes appellent la Commission à juguler les importations via des mécanismes de gestion des contingents tarifaires selon les évolutions du marché, afin d'éviter une surabondance de l'offre en Europe.

Sans le débouché de l'Horeca, certaines productions de haute qualité ont été durement touchées : canard, pigeon, caille, lapin, pintade et oie. Les consommateurs continuent à acheter de la viande de poulet et de dinde dans la distribution ; cependant, ces marchés ont également été touchés. La viande de volaille vendue par les distributeurs ne permet pas de compenser les pertes liées à la fermeture du secteur de l'Horeca.

Un phénomène similaire a lieu pour les ovoproduits. En effet, la majorité de ces produits sont habituellement destinés au secteur de la restauration et aux traiteurs. Parallèlement, la demande en œufs en coquille a augmenté dans le secteur de la distribution, y compris les œufs provenant de poules élevées dans des cages aménagées, ce qui a entraîné certaines pénuries. Le secteur des œufs a également signalé des problèmes dans le transport des œufs à couver et des poussins d'un jour. En effet, la majorité de ces produits sont transportés par avion de ligne, mais les vols ont diminué dans la plupart des États membres. Les producteurs ont également signalé une forte baisse voire un manque de disponibilité pour certains types d'aliments pour animaux tels que le soja biologique.

En parallèle, l'UE continue à importer de larges quantités de viande de volaille congelée issue de pays tiers, dont le débouché principal est l'Horeca. Par conséquent, partout en Europe la viande de volaille s'accumule dans les congélateurs, qui sont déjà remplis, en attendant la levée des mesures de confinement.

Selon Charles Bourns, Président du groupe de travail « Œufs et volaille » du Copa et de la

Cogeca, « cette situation va entraîner une crise d'approvisionnement excédentaire dès la réouverture des restaurants, hôtels et services de traiteur, car les consommateurs n'iront pas manger à l'extérieur deux fois plus qu'auparavant. Cela exercera une pression extrêmement forte sur les prix. »

Étant donné le rôle clé de la gestion des contingents tarifaires en tant que mesures forte de gestion du marché, le Copa et la Cogeca appellent la Commission à juguler les flux d'importations selon les évolutions du marché des consommateurs, de manière à éviter toute crise de sur-approvisionnement. De plus, les agriculteurs européens et leurs coopératives demandent la mise en place de mesures spécifiques financées hors du budget de la PAC ciblant particulièrement le maintien du cheptel parental et grand-parental afin d'éviter toute perturbation au sein du secteur*.

-FIN-