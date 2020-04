Copa Cogeca : COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Il est urgent de prendre des décisions rapides quant au règlement de transition afin de redonner de la stabilité à la communauté agricole

28/04/2020

Communiqué de presse

Il est urgent de prendre des décisions rapides quant au règlement de transition afin de redonner de la stabilité à la communauté agricole

Le Copa et la Cogeca saluent le résultat positif du vote qui a eu lieu aujourd'hui au Parlement européen sur le rapport de l'eurodéputée Mme Katainen sur le règlement de transition. Les agriculteurs européens et leurs coopératives se félicitent de l'approche équilibrée adoptée pour les amendements de compromis et de la durée retenue pour la période de transition. La transition doit garantir une évolution fluide des règles et doit établir un climat de confiance élevée pour les agriculteurs et leurs coopératives en cette période d'incertitude.

Le texte final du règlement de transition devra être adopté au plus vite, car il est de plus en plus clair que la réforme de la PAC ne sera pas adoptée d'ici octobre 2020. De ce point de vue, le Copa et la Cogeca saluent également la décision du Parlement européen de ne pas attendre plus longtemps et de démarrer les trilogues immédiatement. Nous sommes reconnaissants envers les eurodéputés pour leur initiative sur ce sujet crucial et pour leur prise de responsabilité dans le but de proposer le règlement final au plus vite. Le Copa et la Cogeca appellent également les colégislateurs de l'UE à faire de même. Dans ce contexte, les agriculteurs européens et leurs coopératives continuent d'appeler à allouer à la PAC un budget solide et adéquat. Ce budget doit être au moins équivalent à celui de la PAC dans le cadre financier pluriannuel actuel. Ce principe doit rester valable non seulement pour la période de transition, mais également pour toute la période du prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027).

Dans ce contexte, Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa et de la Cogeca, a souligné : « Nous devons nous en tenir au principe « règles actuelles, nouveaux fonds ». Durant cette transition, nous devons uniquement continuer à appliquer les mesures de la PAC actuelle, et garder les nouvelles règles pour la réforme de la PAC. Il est donc crucial d'éviter tout chevauchement majeur entre l'ancien système et le nouveau, et nous devons garantir une transition fluide vers le nouveau modèle de mise en œuvre. Nous devons également faire en sorte que les États membres disposent de suffisamment de temps pour développer leurs plans stratégiques, que la Commission européenne ait suffisamment de temps pour les approuver et que les États membres puissent les mettre en œuvre en pratique dans un délai convenable. À cet effet, nous soutenons une période de transition de deux ans maximum. »

Dans le contexte incertain créé par la pandémie de coronavirus, il est plus clair que jamais que les agriculteurs ont besoin d'un soutien solide pour leur permettre de continuer à assurer la sécurité alimentaire de l'UE. Le règlement de transition final, s'il est doté de fonds adéquats, constituera ainsi une base solide.

