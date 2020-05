Copa Cogeca : COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le Copa et la Cogeca appellent à l'adoption d'un cadre financier pluriannuel et d'un programme de relance économique ambitieux, reflétant les leçons tirées de la crise du Covid-19 et reconnaissant le rôle clé de l'agriculture et de la sylviculture

25/05/2020

Communiqué de presse

Le Copa et la Cogeca appellent à l'adoption d'un cadre financier pluriannuel et d'un programme de relance économique ambitieux, reflétant les leçons tirées de la crise du Covid-19 et reconnaissant le rôle clé de l'agriculture et de la sylviculture

Dans le contexte de l'adoption prochaine du cadre financier pluriannuel révisé de l'Union européenne pour 2021-2027 et du programme de relance économique, le Copa et la Cogeca soulignent la nécessité de tirer les enseignements de la pandémie actuelle, de garantir le bon fonctionnement du marché unique et d'inclure l'agriculture et la sylviculture en tant que secteurs économiques essentiels, en les rendant éligibles au soutien à l'investissement.

Il est crucial que la Commission européenne s'assure que la proposition révisée pour le cadre financier pluriannuel apporte un soutien adapté à l'agriculture et à la PAC de façon à contribuer

garantir la sécurité alimentaire au sein de l'UE, conformément à ce que prévoit le traité de Lisbonne. Afin de réunir les bonnes conditions pour permettre au secteur agricole européen de préparer sa reprise, la PAC doit être dotée d'un budget solide et adéquat, qui fournisse le même niveau de soutien que la PAC actuelle. De plus, la Commission européenne devrait élaborer, déployer et mettre en œuvre tous les outils nécessaires : subventions, prêts avec différentes échéances et instruments financiers afin d'encourager le soutien à l'investissement, nécessaire pour la relance du secteur.

L'urgence actuelle née de l'épidémie du nouveau coronavirus a un impact dévastateur sur les zones rurales dans toute l'UE, avec des effets immédiats, mais aussi des conséquences à moyen et long terme. Ces circonstances exceptionnelles exigent des mesures exceptionnelles et, au vu des circonstances exceptionnelles auxquelles le secteur agricole fait face actuellement avec la crise du Covid-19, les agriculteurs européens et leurs coopératives estiment que ce soutien supplémentaire devrait être puisé hors du budget agricole.

Il est impératif de commencer à se préparer pour l'après-pandémie selon une approche commune et coordonnée, fondée sur les principes de solidarité, de compréhension et de flexibilité.

Il y a au moins deux leçons importantes à tirer de cette pandémie : premièrement, le rôle clé de l'agriculture et de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et, deuxièmement, la nécessité de maintenir l'intégrité et le bon fonctionnement du marché unique.

Dans ce contexte, Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa et de la Cogeca, souligne : « Il est crucial de prendre en considération les priorités de relance des secteurs durement touchés par la crise du Covid-19et de réunir les conditions nécessaires pour que les agriculteurs, les propriétaires forestiers et les coopératives agricoles puissent poursuivre leur activité et garantir l'approvisionnement journalier en denrées alimentaires et en sous-produitspour la société européenne. C'est pourquoi toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder et garantir le bon fonctionnement des marchés et de l'activité agricole doivent être mises en place et/ou repensées. Il est essentiel de stimuler et de faciliter des investissements supplémentaires dans le secteur. De plus, une approche prudente doit être adoptée concernant les mesures et les exigences imposées aux exploitations de l'UE et aux coopératives agricoles. À l'heure où le