Copa Cogeca : COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le secteur ornemental européen, en passe de s'effondrer, en appelle au régime communautaire d'aides

08/04/2020

Communiqué de presse

Le secteur ornemental européen, en passe de s'effondrer, en appelle au régime communautaire d'aides

D'après les premières estimations, la demande a baissé de 80 % dans certains cas. Depuis mi-mars, le secteur (fleurs coupées et plantes ornementales, arbres, bulbes et pépinières) subit un effondrement historique de la demande et de la consommation dans la plupart des États membres de l'UE et à l'étranger. La crise du coronavirus a mené à l'actuelle fermeture de la plupart des magasins et des canaux de vente et à de graves pertes pour le secteur ornemental. Dans ce contexte, le Copa et la Cogeca ont envoyé une lettre à la Commission européenne pour demander à ce que le régime communautaire d'aides réponde aux besoins spécifiques du secteur.

Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa et de la Cogeca, souligne que dans ce secteur,

la crise est malheureusement survenue au pire moment de l'année, car la majorité du chiffre d'affaires du secteur se fait au printemps. Actuellement, cela mène inévitablement à la destruction à grande échelle de la production et des stocks dans toute l'UE. Un « effet domino » a eu lieu ces dernières semaines dans toute la chaîne d'approvisionnement, menant le secteur au bord du gouffre dans toute l'UE et au-delà Cela entraîne de très vastes conséquences en termes de faillites d'entreprises et d'emploi dans la chaîne d'approvisionnement. »

Le secteur des fleurs et plantes ornementales est traditionnellement un secteur au marché libre, qui a toujours fonctionné de manière très concurrentielle, et emploie près de 760 000 personnes dans toute l'UE. La crise actuelle a un impact sur la production et la vente des fleurs ornementales, mais également sur les pépinières, qui produisent de nombreuses plantes destinées à la culture des arbres, fruits, légumes et autres cultures. Cette production est donc essentielle pour la chaîne d'approvisionnement, pour l'emploi en zone rurale et pour notre sécurité alimentaire. De ce point de vue, les mesures horizontales de chômage temporaire ne sont pas utiles dans ce secteur, car il faut une présence constante de travailleurs dans les pépinières pour prendre soin des plantes qui, sinon, mourront.

C'est pourquoi le Copa et la Cogeca appellent à l'activation de mesures extraordinaires de gestion de crise, telles que déjà prévues par le règlement 1308/2013, dont le secteur n'a jamais bénéficié auparavant.

Selon le Copa et la Cogeca, ces mesures à court terme, urgentes et extraordinaires devront inclure les éléments suivants :