Copa Cogeca : COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Les agriculteurs et les coopératives d'Europe expriment leurs inquiétudes quant à l'introduction d'un étiquetage nutritionnel obligatoire à l'avant de l'emballage

04/06/2020

Communiqué de presse

Les agriculteurs et les coopératives d'Europe expriment leurs inquiétudes quant à l'introduction d'un étiquetage nutritionnel obligatoire à l'avant de l'emballage

Suite à la publication de la stratégie « De la ferme à la table », la communauté agricole européenne salue les mesures destinées à encourager les consommateurs

adopter un régime alimentaire sain. Toutefois, la communauté agricole souhaite faire part de ses grandes inquiétudes concernant la proposition d'étiquetage nutritionnel obligatoire à l'avant de l'emballage (FOPNL) présentée dans la stratégie. C'est pourquoi le Copa et la Cogeca ont envoyé une lettre à la Commission européenne, soulignant que tout nouveau type d'étiquetage nutritionnel devra réellement aider les consommateurs à faire des choix alimentaires sains et ne devra en aucun cas être trompeur, perturber le marché, défavoriser des produits sains ou encore pénaliser des produits faisant partie intégrante de notre héritage culturel et culinaire.

Les agriculteurs européens et leurs coopératives estiment qu'un système d'étiquetage nutritionnel basé sur un code couleurs finirait par proposer une classification excessivement simpliste des produits alimentaires, stigmatisant ainsi des produits hautement nutritifs très appréciés par les nutritionnistes du monde entier pour leur valeur nutritionnelle, tels que l'huile d'olive. Il s'agit également d'une discrimination à l'encontre des produits à indication géographique (IG) et des Spécialités Traditionnelles Garanties (STG), pour lesquels la reformulation est impossible. Ces produits ont une valeur économique de plus de 77,15 milliards d'euros par an et représentent 7 % de la valeur totale des ventes de denrées alimentaires et de boissons européennes.

Tout étiquetage nutritionnel à l'avant de l'emballage devrait être basé sur la science et prendre en considération la complexité des produits alimentaires lors de l'évaluation de leur contribution nutritionnelle générale, et ne devrait pas se baser exclusivement sur certains nutriments. En se concentrant uniquement sur un nombre très limité de nutriments tels que le sucre, les matières grasses ou le sel ou sur l'apport énergétique, on finit par écarter des produits alimentaires aux propriétés nutritionnelles précieuses, comme le miel, et par promouvoir des produits néfastes pour la santé tels que les boissons rafraîchissantes diététiques à base d'aspartame. Une approche aussi simpliste de l'étiquetage nutritionnel pourrait se révéler néfaste pour de nombreux produits salués pour leurs bienfaits sur la santé et au cœur de régimes alimentaires traditionnels, tels que le régime méditerranéen. Ces produits contribuent à la diversité nutritionnelle, qui constitue la base de toute alimentation saine. Leur attribuer le code couleur rouge n'aidera ni les consommateurs ni les producteurs », souligne Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa et de la Cogeca.

Enfin, il est essentiel de souligner que l'étiquetage nutritionnel à l'avant de l'emballage ne peut à lui seul orienter les consommateurs vers des habitudes alimentaires plus saines. De vastes campagnes d'éducation et de sensibilisation sont nécessaires, et ce dès le plus jeune âge. De plus, une alimentation équilibrée doit toujours être combinée à de l'activité physique et à un mode de