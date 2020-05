Copa Cogeca : COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Les agriculteurs et leurs coopératives saluent les efforts de la Commission pour entreprendre une action conjointe, mais appellent à renforcer le soutien aux secteurs

27/05/2020

Communiqué de presse

Les agriculteurs et leurs coopératives saluent les efforts de la Commission pour entreprendre une action conjointe, mais appellent à renforcer le soutien aux secteurs

Dans le contexte de la publication aujourd'hui du cadre financier pluriannuel 2021-2027 révisé et du programme de relance Next Generation EU, le Copa et la Cogeca soulignent la nécessité d'accroître les actions conjointes au niveau de l'Union européenne et appellent à renforcer le soutien à l'agriculture dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC).

Ce programme Next Generation EU doit constituer le point de départ pour l'après-pandémie et doit adopter une approche réellement commune et coordonnée, fondée sur les principes de solidarité, de compréhension et de flexibilité. En ce qui concerne l'agriculture et la sylviculture, tous les outils nécessaires devraient être déployés et mis en œuvre, qu'il s'agisse de subventions, de prêts ou d'instruments financiers visant à encourager le soutien à l'investissement, nécessaire pour la relance du secteur.

Les agriculteurs européens et leurs coopératives saluent les efforts de la Commission pour construire un avenir meilleur et la création de bonnes conditions afin que la prochaine génération de citoyens de l'UE puisse travailler et prospérer. L'attention supplémentaire prêtée à la cohésion, aux investissements, à la recherche, à la numérisation, aux compétences et à la diversification constitue un élément positif qui bénéficiera certainement au secteur agricole.

cette occasion, Joachim Rukwied, Président du Copa, a déclaré : « Les 15 milliards d'euros supplémentaires alloués au développement rural constituent un premier pas en avant ; toutefois, les agriculteurs européens restent déçus par les montants alloués à la PAC dans la proposition révisée du cadre financier pluriannuel. Réduire de près de 8,8 % les aides directes en termes réels, à l'heure où la pression et les attentes qui pèsent sur les agriculteurs sont énormes, est tout simplement inacceptable. Le moment est venu de montrer à nos agriculteurs que nous sommes prêts à les soutenir dans cette transition ! »

Depuis deux ans, le Copa et la Cogeca appellent au maintien, en termes réels, des aides de la PAC, et cet appel est plus important que jamais dans le contexte de la publication récente des stratégies en faveur de la biodiversité et « De la ferme à la table ».

Ramón Armengol, Président de la Cogeca, a commenté les propositions et souligné : « C'est positif de voir que la Commission européenne a reconnu l'agriculture et la sylviculture comme des secteurs essentiels et qu'elle se montre prête à proposer les bonnes conditions pour préparer sa relance, en particulier dans le contexte pandémique actuel. Plus que jamais, nous avons besoin d'une Union européenne forte et d'un soutien financier au moins égal à celui du cadre financier pluriannuel actuel. Il est essentiel que ce soutien, y compris le programme Next Generation EU, tienne vraiment ses promesses pour ceux qui sont sur le terrain. C'est pourquoi nous exhortons le Conseil à adopter une démarche proactive et à prendre une décision rapidement, car il reste très peu de temps, dans sept mois nous serons en 2021. »