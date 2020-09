Copa Cogeca : COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Un Brexit sans accord risque d'aggraver les répercussions du Covid-19

Le commerce et les entreprises ont besoin d'un environnement de prévisibilité et de confiance pour prospérer. Nous appelons donc à un maintien de la pleine mise en œuvre de l'accord de retrait et à une conclusion prompte des négociations commerciales en cours.

La chaîne agro-alimentaire de l'UE s'attend à ce que des éléments règlementaires soient communiqués très prochainement, et espère que les négociateurs britannique et européen trouveront une solution de grande qualité pour un accord de libre-échange dans le peu de temps restant. Étant donné les difficultés imminentes, nous appelons également à ce que la réserve d'ajustement pour le Brexit1, dotée de 5 milliards d'euros, soit mise à disposition du secteur agro-alimentaire sans tarder, puisqu'il s'agit de l'un des secteurs les plus durement touchés par les répercussions du Brexit.

moins de quatre mois de la fin de la période de transition, de nombreuses questions sont encore en suspens et rendent tout préparatif impossible. Les opérateurs du secteur alimentaire des deux côtés de la Manche ont, plus particulièrement, besoin de connaître le régime réglementaire du

Depuis deux ans, les opérateurs du secteur agro-alimentaire européen, les États membres et d'autres se préparent à encaisser le choc du départ du Royaume-Uni. Mais là où les entreprises ont besoin de prévisibilité, elles ne trouvent que l'incertitude et un manque de clarté concernant la gestion des exportations à partir du 1er janvier 2021.

(Bruxelles, le 24 septembre 2020) L'éventuel échec des équipes de négociation à trouver un accord sur les futures relations entre l'UE et le Royaume-Uni portera un double coup dévastateur aux agriculteurs, entreprises agro-alimentaires et commerçants, déjà en difficulté en raison de la pandémie de Covid-19.

