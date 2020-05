Copa Cogeca : DÉCLARATION CONJOINTE - Pour une chaîne d'approvisionnement alimentaire européenne forte, une vigilance accrue est nécessaire vis-à-vis des alliances de distributeurs

nationales en la matière. » Cette analyse montre que les potentiels gains d'efficacité que représentent les alliances de distributeurs pour le prix payé par le consommateur peuvent être limités, en particulier quand il s'agit d'alliances de grandes chaînes de distribution actives sur le même marché. Les bénéfices potentiels de ces gains d'efficacité doivent toujours être comparés aux effets négatifs sur l'innovation des produits, la durabilité et la concurrence globale sur le marché. Les alliances européennes de distributeurs tendent à négocier avec des fournisseurs internationaux, à la fois pour les marques et les marques de distributeurs, car ces alliances « ont d'importants réseaux... Bien sûr, les agriculteurs sont eux aussi indirectement liés aux distributeurs, lorsque les produits agricoles sont transformés en denrées alimentaires finales. » L'analyse d'impact de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales a fourni une base pour comprendre les interactions et relations complexes au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, d'autant plus visibles depuis la crise du Covid-19.

Nous appelons les États membres à toujours tendre vers une approche d'« équité pour tous » et à garantir la mise en œuvre rapide de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales d'ici au 1er mai 2021 (applicable à partir du 1er novembre 2021) afin de créer une chaîne d'approvisionnement alimentaire européenne forte et saine.

Les questions soulevées par le JRC doivent amener la Commission européenne et les autorités nationales de la concurrence à plus de vigilance dans le cadre de la création et du fonctionnement des alliances de distributeurs, et à mener des recherches approfondies sur la question des effets de ces alliances sur la chaîne d'approvisionnement. Une telle analyse poussée permettrait d'adopter une approche politique holistique par rapport au fonctionnement des chaînes alimentaires, basée sur la transparence et l'équité tout au long de cette chaîne.

AIMest l'Association européenne des marques ; elle représente les fabricants de marque en Europe sur les questions centrales affectant leur capacité à concevoir, distribuer et commercialiser leurs marques. L'AIM comprend 2500 entreprises, allant des PME aux multinationales, membres directs ou indirects via ses membres nationaux et ses entreprises membres.

Contact : razvan.antemir@aim.be/ eva.schneider@aim.be

Le Copa et la Cogecasont la voix unie des agriculteurs et de leurs coopératives dans l'Union européenne. Ensemble, ils œuvrent pour une agriculture européenne durable, innovante et compétitive, qui puisse garantir la sécurité de l'approvisionnement alimentaire aux 500 millions de citoyens européens. Le Copa représente plus de 23 millions d'agriculteurs et membres de leurs familles, tandis que la Cogeca représente les intérêts de 22 000 coopératives agricoles. Ils comptent au total 66 organisations membres issues des différents États membres de l'UE. Ils constituent ensemble l'une des plus grandes et des plus actives organisations de lobbying bruxelloises.

Contacts: paulo.gouveia@copa-cogeca.eu/ksenija.simovic@copa-cogeca.eu

FoodDrinkEuropereprésente le secteur de l'industrie alimentaire. Composé de 294 000 entreprises et de 4,7 millions de travailleurs, le secteur de l'industrie alimentaire achète 70 % de la production agricole européenne totale et constitue le plus grand secteur industriel européen.

Contact : w.surman@fooddrinkeurope.eu