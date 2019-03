Corbyn: En cas de nouvel échec de May, le Labour déposera une motion de censure

LONDRES, 17 mars (Reuters) - Jeremy Corbyn, le dirigeant de l'opposition travailliste britannique, a annoncé dimanche que son parti déposerait une motion de censure contre le gouvernement de Theresa May si la Première ministre est de nouveau mise en échec sur l'accord de Brexit qu'elle a négocié avec les Européens.

"Nous avons déjà eu un vote de confiance", a rappelé Corbyn sur Sky News. La motion du Labour, mi-janvier, avait alors été rejetée par 325 voix contre 306.

"Le gouvernement, a poursuivi Corbyn, va semble-t-il soumettre une nouvelle fois ses propositions devant le Parlement cette semaine. Je pense qu'il sera une nouvelle fois mis en échec (...) A ce stade, je pense qu'une motion de censure serait appropriée, à ce stade, nous devrions dire qu'il doit y avoir des élections générales."

L'opposant a également souligné que les travaillistes ne soutenaient "pas du tout" l'accord de Brexit tel que négocié avec les Européens et dont il a proclamé qu'il était "mort" mardi dernier après son nouveau rejet à la Chambre des communes.

Theresa May, conformément à la série de votes de la semaine passée aux Communes, a annoncé qu'elle se donnerait jusqu'à mercredi au plus tard pour tenter de faire approuver par le Parlement de Westminster l'accord de sortie de l'Union européenne, soit avant le Conseil européen des 21 et 22 mars.

Par deux fois déjà, la Chambre des communes a rejeté l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE (par 432 voix contre 202 le 15 janvier puis par 391 voix contre 242 mardi dernier).

May a besoin des voix de 75 parlementaires supplémentaires pour renverser la donne.

(Kate Holton et Elizabeth Piper Henri-Pierre André pour le service français)