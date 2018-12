Corbyn poursuivrait sur la voie du Brexit en cas d'alternance à Downing Street

LONDRES, 22 décembre (Reuters) - Jeremy Corbyn, chef de file de l'opposition travailliste en Grande-Bretagne, indique samedi dans le Guardian que si des élections anticipées le portaient l'année prochaine au pouvoir, il poursuivrait sur la voie du Brexit et tenterait d'en renégocier les termes.

Ses propos sont un revers pour la frange des électeurs du Labour qui militent pour la tenue d'un nouveau référendum sur le maintien ou la sortie du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Une autre partie de l'électorat travailliste est pour sa part favorable au divorce et a voté en faveur du Brexit lors du référendum de juin 2016.

Au Guardian qui lui demande ce qu'il ferait s'il remportait des élections anticipées, Corbyn répond: "Il faudrait revenir en arrière et voir quel serait le calendrier."

Organiser ou non un nouveau référendum ? "Ce serait un sujet sur lequel le parti aurait à décider de la politique à suivre; mais ma proposition, pour le moment, serait de poursuivre (sur la voie du Brexit) en essayant d'obtenir une union douanière avec l'UE dans laquelle nous serions capables d'être de bons partenaires commerciaux", répond-il.

Le Brexit, fixé au 29 mars prochain à 23h00 GMT, est à moins de 100 jours désormais, et la Première ministre conservatrice Theresa May n'a toujours pas réussi à faire ratifier par son Parlement l'accord de retrait négocié avec Bruxelles et entériné fin novembre par les chefs d'Etat et de gouvernement européens.

Faute de majorité, elle a dû renoncer in extremis au vote qui était prévu le 11 décembre dernier à la Chambre des Communes, où les débats reprendront le 9 janvier.

Les prochaines élections législatives, pour l'heure, ne sont pas attendues avant 2022 à moins qu'un scrutin anticipé ne soit ordonné.

