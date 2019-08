Corbyn va réunir les partis d'opposition hostiles à un Brexit sans accord

LONDRES, 19 août (Reuters) - Le chef de file du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, réunira la semaine prochaine les partis de l'opposition britannique hostiles à un Brexit sans accord pour discuter des moyens de l'empêcher, a annoncé lundi un haut responsable du Labour.

"Il les réunira la semaine prochaine et nous pourrons alors débattre de véritables tactiques liées à la stratégie que nous devons mener pour éviter un Brexit sans accord", a déclaré John McDonnell, responsable du parti pour les Finances, au micro de la BBC.

Il a ajouté que certains députés conservateurs pourraient se rallier à l'initiative.

Le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui ne dispose que d'une voix de majorité à la Chambre des communes, a promis que le pays quitterait "coûte que coûte" l'Union européenne à la date du 31 octobre, avec ou sans accord.

A plusieurs reprises, la Chambre des communes s'est majoritairement prononcée contre la perspective d'un "No Deal".

Corbyn a appelé la semaine dernière à voter une motion de défiance contre le successeur de Theresa May et à mettre sur place un gouvernement provisoire qui repousserait la date du Brexit au-delà du 31 octobre et organiserait de nouvelles élections législatives.

La rentrée parlementaire est fixée au 3 septembre. (Guy Faulconbridge Henri-Pierre André pour le service français)