Corée du Nord-Kim Jong-un précise sa politique envers la Corée du Sud

SEOUL, 9 février (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a clarifié mardi la politique que son Parti des travailleurs devrait suivre dans ses relations avec la Corée du Sud, annonce mercredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Le mois dernier, Kim Jong-un a appelé à un renforcement des capacités militaires et a déclaré que les Etats-Unis restaient le "plus grand ennemi" de la Corée du Nord.

Kim Jong-un, secrétaire général du parti au pouvoir, a précisé lors d'une deuxième journée de réunions son plan de politique à cinq ans.

"Le secrétaire général a mis en évidence les tâches que l'Armée populaire et l'industrie des munitions auront à accomplir cette année", a indiqué KCNA. "Il a précisé la direction à suivre par le secteur chargé des affaires avec la Corée du Sud et par le secteur chargé des affaires extérieures."

Au début de l'année, Kim Jong-un a violemment critiqué Séoul pour avoir proposé une coopération sur des "questions non-essentielles", telles que le coronavirus et le tourisme, et a recommandé à la Corée du Sud d'arrêter d'acheter des armes et de procéder à des exercices militaires avec les Etats-Unis.

KCNA n'a pas donné plus de détails sur les réunions mais a annoncé qu'elles se poursuivraient pour au moins un troisième jour.

(Sangmi Cha; version française Camille Raynaud)