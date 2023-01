Corée du Nord-Kim appelle à la production massive d'armes nucléaires

par Joyce Lee et Hyonhee Shin

SEOUL, 1er janvier (Reuters) -

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné le développement de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux et la production massive d'armes nucléaires tactiques afin de contrer les menaces en provenance des Etats-Unis et de la Corée du Nord, a rapporté dimanche la presse officielle.

Ces commentaires, effectués lors de l'assemblée du Parti des travailleurs au pouvoir, ont été relayés dans la foulée d'un nouveau tir de missile balistique effectué par Pyongyang, au premier jour de 2023.

Kim Jong-un a souligné la nécessité de renforcer l'arsenal nucléaire nord-coréen et de s'assurer une puissance militaire "écrasante" afin de protéger la souveraineté et la sécurité du pays, a indiqué l'agence de presse officielle KCNA.

Il a accusé Washington et Séoul d'orchestrer un "complot" pour "isoler et étouffer" la Corée du Nord. (Reportage Joyce Lee, Hyonhee Shin et Jack Kim; version française Jean Terzian)