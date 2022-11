Corée du Nord-Kim promet de répondre aux menaces par des armes nucléaires-KCNA

SEOUL, 18 novembre (Reuters) - Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a promis de répondre aux menaces nucléaires des Etats-Unis avec des armes nucléaires alors qu'il assistait vendredi à l'essai du nouveau missile balistique intercontinental nord-coréen, a indiqué l'agence de presse officielle KCNA.

La Corée du Nord, isolée sur la scène internationale, a procédé vendredi à un essai d'un missile balistique intercontinental, peu après avoir averti de "réponses militaires plus dures" au renforcement de la présence des Etats-Unis dans la région.

Assistant à l'essai en compagnie de sa fille et de son épouse, Kim Jong-un a déclaré que les menaces des États-Unis et de leurs alliés menant une politique hostile ont poussé son pays à "accélérer considérablement le renforcement de sa dissuasion nucléaire".

"Kim Jong-un a déclaré solennellement que si les ennemis continuent de poser des menaces, (...) notre parti et notre gouvernement réagiront résolument aux armes nucléaires par des armes nucléaires et à la confrontation totale par une confrontation totale", a rapporté l'agence KCNA. (Reportage Hyonhee Shin et Jack Kimd, version française Matthieu Protard)