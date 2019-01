Corée du Nord-Le deuxième sommet Trump-Kim prévu fin février

WASHINGTON, 18 janvier (Reuters) - Donald Trump rencontrera le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour la deuxième fois fin février, a annoncé vendredi la Maison blanche.

Le lieux de ce deuxième sommet sera dévoilé ultérieurement, a-t-elle ajouté.

Le président des Etats-Unis, qui a rencontré Kim pour la première fois le 12 juin à Singapour, a reçu vendredi l'émissaire nord-coréen Kim Jong-chol afin de préparer le second sommet et d'évoquer la dénucléarisation de péninsule. (Lisa Lambert et Susan Heavey, Jean-Philippe Lefief pour le service français)