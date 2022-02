Corée du Nord-Pékin dit à Washington d'être flexible pour obtenir une avancée

NATIONS UNIES, 5 février (Reuters) - La clé pour résoudre la question des programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord se trouve dans les mains des Etats-Unis, a déclaré vendredi l'ambassadeur de la Chine auprès des Nations unies, exhortant Washington à faire preuve de "davantage de sincérité et de flexibilité".

Zhang Jun a estimé qu'il fallait que les Etats-Unis "se présentent avec des approches, politiques et actions plus attractives, pratiques et flexibles". S'exprimant devant les journalistes, il a ajouté que "la clé pour résoudre cette question se trouve déjà dans les mains des Etats-Unis".

L'émissaire de Pékin a fait cette déclaration en amont d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'Onu demandée par Washington afin de discuter du test effectué par Pyongyang d'un missile balistique de portée intermédiaire dimanche dernier.

A l'issue de la réunion, l'ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu a déclaré à la presse qu'il fallait "maintenir la pression".

Linda Thomas-Greenfield a lu aussi un communiqué conjoint de 8 des 15 pays membres du Conseil de sécurité condamnant le dernier tir de missile nord-coréen et prévenant qu'un silence prolongé du Conseil aurait pour effet d'encourager Pyongyang.

Il s'agit d'une "escalade importante" qui a pour but "de déstabiliser davantage la région", ont dit ces huit pays - Etats-Unis, France, Grande-Bretagne Albanie, Brésil, Irlande, Norvège et Emirats arabes unis - à propos de l'essai nord-coréen. (Reportage Michelle Nichols; version française Jean Terzian)