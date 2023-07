SEOUL, 25 juillet (Reuters) - Une délégation russe emmenée par le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, va visiter la Corée du Nord cette semaine, a annoncé mardi le média d'Etat KCNA, se joignant ainsi à un groupe de diplomates chinois, dans ce qui représente la première visite de ce genre dans le pays ermite depuis le début de la pandémie.

Les deux délégations doivent participer jeudi à Pyongyang aux festivités liées au 70e anniversaire du "Jour de la victoire" dans la guerre de Corée, a rapporté KCNA.

La Corée du Nord a fermé ses frontières début 2020 et suspendu ses échanges commerciaux et diplomatiques même avec ses principaux alliés russe et chinois.

Les Occidentaux accusent la Chine d'aider la Corée du Nord à contourner les sanctions tandis que les Etats-Unis affirment que Pyongyang a envoyé de l'aide militaire à la Russie pour sa guerre en Ukraine.

Des accusations que Pékin, Moscou et Pyongyang réfutent. (Reportage par Hyunsu Yim; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)