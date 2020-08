Corée du Nord-Un site nucléaire menacé par les inondations-Think tank

SEOUL, 13 août (Reuters) - L'imagerie satellite montre que les récentes inondations en Corée du Nord pourraient avoir endommagé des stations de pompages reliées au plus important site nucléaire du pays, annonce jeudi un think tank américain.

Les analystes du 38 North, un site internet qui observe la Corée du Nord, affirment que des images montrent la vulnérabilité du système de refroidissement du réacteur nucléaire du Centre de recherche scientifique et nucléaire de Yongbyon face à des conditions climatiques extrêmes.

La péninsule coréenne a été touchée par l'un des épisode pluvieux les plus longs, subissant des inondations et des glissements de terrain qui ont causé des morts et des dommages tant en Corée du Nord qu'en Corée du Sud.

D'après le think tank, le site de Yongbyon semble avoir été épargné par les inondations et il semblait que les eaux avaient commencé à baisser au 11 août.

Le ministère de la Défense sud-coréen s'est refusé à tout commentaire sur le rapport de 38 North mais a néanmoins déclaré surveiller les développements liés aux programme de missiles et au programme nucléaire de la Corée du Nord. (Josh Smith; version française Camille Raynaud)