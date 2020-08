Corée du Sud-Des inondations font 13 morts, un millier de déplacés

SEOUL, 4 août (Reuters) - Les inondations provoquées par les fortes pluies survenues ces derniers jours en Corée du Sud ont contraint plus d'un millier de personnes à quitter leur domicile et causé la mort d'au moins 13 personnes, tandis que 13 autres sont portées disparues, ont déclaré mardi les autorités.

Des représentants des services de secours ont indiqué que les eaux ont dévasté plus de 5.751 hectares de terres agricoles et inondé en partie certaines autoroutes majeures et ponts de la capitale Séoul.

Le président Moon Jae-in doit tenir ce mardi une réunion d'urgence, après avoir appelé la veille les autorités nationales et régionales à déployer tous les efforts possibles pour éviter des décès supplémentaires. (Hyonhee Shin, Sangmi Cha et Josh Smith; version française Jean Terzian)